La BCE obtient un soutien parlementaire crucial pour l'euro numérique

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La Banque centrale européenne a obtenu mardi un soutien parlementaire décisif pour le lancement d’un euro numérique, un moyen de paiement électronique visant à réduire la dépendance de la zone euro vis-à-vis des cartes de crédit américaines, dans un contexte de relations transatlantiques tendues.

L'euro numérique, qui est essentiellement un portefeuille électronique garanti par la banque centrale mais commercialisé par des banques ou des entreprises de fintech, permettra à tous les résidents de la zone euro d'effectuer des paiements en ligne et en personne.

En préparation depuis six ans, la monnaie numérique de la BCE est devenue un enjeu plus pressant depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a imposé des droits de douane même à des partenaires commerciaux de longue date tels que l’Union européenne, faisant craindre que les États-Unis ne se servent un jour de leur domination sur les réseaux de paiement comme Visa et Mastercard comme une arme.

L'approbation d'un projet de règlement par la commission des affaires économiques du Parlement européen intervient après trois ans de négociations entre la BCE et les banques, ces dernières s'inquiétant des sorties de dépôts et des pertes de revenus et cherchant à limiter la portée du projet.

"L’introduction de l’euro numérique permettrait … de réduire la dépendance excessive vis-à-vis des prestataires non européens en devenant un moyen de paiement paneuropéen, et ferait entrer la monnaie unique dans l’ère numérique en donnant aux citoyens de l’Union la liberté de choisir de payer avec la monnaie de la banque centrale dans leurs transactions quotidiennes", indique le projet de règlement.

Siegbert Frank Droese, membre du groupe d’extrême droite "Europe des nations souveraines" au Parlement européen, a déclaré que son groupe avait voté contre la proposition, ce qui augmente la probabilité qu’un nouveau vote soit nécessaire lors de la séance plénière du Parlement.

À moins d’une objection à ce stade, les législateurs devraient entamer des négociations avec les gouvernements de l’UE et la Commission européenne le mois prochain, dans le but d’obtenir l’approbation définitive d’ici la fin de l’année.

La BCE prévoit de mener un projet pilote de 12 mois sur l’euro numérique à partir du second semestre de l’année prochaine, avant un lancement complet en 2029.