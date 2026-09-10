La BCE monte ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde

Comme Attendu, la BCE vient d'annoncer une hausse de son taux de dépôt de 25 points de base, à 2,5%. Christine Lagarde devrait revenir ce jeudi sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne et détailler les nouvelles projections économiques de l'institution. Alors que la hausse récente de l'inflation semble largement alimentée par les prix de l'énergie, les investisseurs chercheront à savoir si la BCE considère ce phénomène comme temporaire ou susceptible de se diffuser plus largement dans l'économie. Les marchés seront également attentifs à ses commentaires sur la croissance, les perspectives d'inflation sous-jacente et l'éventualité de futurs ajustements de taux. Suivez sa conférence de presse en direct sur Boursorama.

Le taux de dépôt de la BCE. (BCE)