La BCE maintient ses taux : suivez en direct la conférence de Christine Lagarde

La Banque centrale européenne a opté pour le statu quo ce jeudi et maintenu son taux de dépôt à 2,50%. Une pause qui ne met toutefois pas fin aux interrogations sur la suite : face à une inflation remontée à 3,8% et à la hausse des taux longs en zone euro, les investisseurs chercheront dans les propos de Christine Lagarde le moindre indice sur la trajectoire monétaire des prochains mois. Suivez en direct sa conférence de presse à partir de 14h45.
Les taux de la BCE. (source : BCE)
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