DoorDash annonce un accord pour acheter Instacart, valorisé environ 17 milliards de dollars

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

La plateforme de livraison de repas DoorDash veut racheter la plateforme de livraison de courses Instacart, valorisée environ 17 milliards de dollars par l'offre de mariage, afin d'"aider le petit commerce" face à des géants comme Amazon et Walmart.

"L'épicerie est l'une des choses les plus compliquées à réussir sur internet. Quelqu'un doit choisir un avocat mûr, trouver le produit de substitution sélectionné et livrer la crème glacée avant qu'elle ne fonde", a relevé Tony Xu, cofondateur et PDG de DoorDash, cité jeudi dans un communiqué boursier consacré aux résultats du troisième trimestre.

"Instacart a passé des années à apprendre à faire cela correctement pour les commerçants, pendant que DoorDash bâtissait un réseau de livraison et une technologie dont dépendent chaque jour des commerces locaux", a-t-il argumenté.

DoorDash a annoncé jeudi avoir conclu un "accord définitif" en vue du rachat de Maplebear, maison mère d'Instacart.

Il propose 65 dollars par action, ce qui représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture de Maplebear au 22 octobre, soit avant que des médias n'éventent les discussions au sujet du projet.

Certains médias avaient aussi évoqué un intérêt de la plateforme américaine de réservation de véhicules avec chauffeurs Uber, qui propose également des services de livraisons de repas et de courses.

"DoorDash va acquérir Instacart pour aider le petit commerce", affirme le groupe de San Francisco (Californie), qui compte maintenir les deux marques et leurs applications respectives.

En revanche, les clients disposeront d'un abonnement unique qui devrait leur faire économiser environ 100 millions de dollars par an en frais de souscription.

Ceux d'Instacart auront, après la fusion, accès à 50.000 commerces supplémentaires en sus des 100.000 actuellement à leur disposition.

DoorDash "entrevoit une trajectoire pluri-annuelle pour réaliser 500 millions de dollars ou davantage de synergies annuelles, nettes d'investissement", selon le communiqué.

"La taille d'Instacart va contribuer à notre démarche pour créer une meilleure expérience de livraison de courses", a poursuivi le groupe.

Marché dans l'expectative

Maplebear est coté à la Bourse de New York depuis seulement septembre 2023, progressant de plus de 37% depuis lors. Vers 15H50 GMT, le titre cédait 0,88% et celui de DoorDash gagnait 6,21%.

Les actionnaires de Maplebear auront le choix entre recevoir tout en liquide, tout en actions - 0,3372 action DoorDash pour une Maplebear - ou un mix des deux (48,75 dollars en liquide et 0,0843 action DoorDash), ajoute le communiqué, précisant que la quote-part en actions serait néanmoins limitée à une émission représentant au maximum 25% du capital de DoorDash.

La partie en numéraire devrait être financée par de l'argent se trouvant déjà dans les caisses de DoorDash et par endettement, sans détail des montants.

La finalisation est escomptée d'ici fin 2027 ou dans le courant du premier semestre 2028.

Le mariage reste soumis notamment au feu vert des actionnaires d'Instacart/Maplebear et aux autorisations réglementaires, y compris au Canada et en Israël.

Selon le communiqué, des actionnaires détenant l'équivalent de 19% du capital de la plateforme de livraison de courses ont d'ores et déjà "accepté de voter en faveur de la transaction". Son conseil d'administration l'a approuvée à l'unanimité.

Le groupe de pression Economic Liberties Project a rapidement appelé dans un communiqué l'autorité américaine de la concurrence (FTC) à bloquer ce rachat, dénonçant un "monopole" et un "passif" de la part des deux entreprises de pratiques déloyales envers les commerçants et les livreurs.

Selon lui, Instacart contrôle environ 58% des livraisons de courses réalisées par une tierce partie aux États-Unis et "fait concurrence directe à DoorDash dans les livraisons de repas grâce à un partenariat avec Uber depuis 2024".

Et, a-t-il ajouté, DoorDash cumule déjà les deux tiers du marché américain des livraisons de repas et "se renforce rapidement dans les courses et vente de détail".

A la clôture de Wall Street mercredi, la capitalisation boursière de DoorDash atteignait 73,44 milliards de dollars et celle d'Instacart 13,86 milliards, après avoir bondi de 16,12% les cinq jours précédents à la suite des informations de presse.