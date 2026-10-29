La BCE laisse ses taux inchangés, Christine Lagarde démissionnera en février

Comme largement attendu, le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à respectivement 2,50%, 2,65% et 2,90%.

Le Conseil souligne que le choc énergétique, ainsi que ses répercussions sous forme d'effets indirects et de second tour, risquent d'alimenter l'inflation et d'affaiblir la croissance. Les conditions de financement se sont durcies depuis sa dernière réunion, ce qui devrait peser sur l'inflation et la croissance.

Il se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, pour assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme et préserver la bonne transmission de la politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs confirme qu'il "suivra une approche s'appuyant sur les données pour définir, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire" et qu'il "ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière".

Par ailleurs, la BCE confirme que sa présidente, Christine Lagarde, a informé aujourd'hui le Conseil des gouverneurs et le président du Conseil européen, Antonio Costa, qu'elle démissionnera de son poste le 7 février 2027.