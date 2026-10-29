Venezuela : l'opposante Machado remercie Trump d'ouvrir "la porte de la liberté"

La cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la Paix, Maria Corina Machado, lors d'une conférence de presse à Caracas, le 29 octobre 2026 ( AFP / Federico PARRA )

La dirigeante de l'opposition et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a remercié jeudi le gouvernement du président américain Donald Trump d'avoir ouvert la "porte de la liberté" au Venezuela, après la capture de Nicolas Maduro en janvier.

Mme Machado tenait à Caracas sa première conférence de presse depuis son retour au pays dimanche, salué par une foule de sympathisants lors d'une caravane vers la capitale, après dix mois d'exil.

"Je tiens à remercier le président des États-Unis, Donald Trump, le gouvernement des États-Unis et le secrétaire d'État, Marco Rubio, car grâce à leur vision, à leur courage et à leur action du 3 janvier, cette porte de la liberté s'est ouverte", a-t-elle déclaré.

Lors de cette conférence, organisée à l'Université catholique Andrés Bello, elle a assuré être revenue au Venezuela pour "mobiliser la société" en vue d'un scrutin présidentiel qu'elle espère voir se tenir l'an prochain.

"Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a proposé une séquence afin de progresser vers une transition démocratique, qui établit clairement la tenue d'une élection présidentielle en 2027", a-t-elle ajouté.

Table de dialogue

Peu avant, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, avait assuré que le Venezuela organiserait des élections propres, sans toutefois indiquer de date.

"Beaucoup s'interrogent sur le calendrier électoral. Je l'ai dit, il y aura des élections, toutes celles prévues par notre Constitution, organisées par une autorité électorale renouvelée et avec le monde pour témoin", avait-elle déclaré.

L'opposition vénézuélienne a dénoncé comme frauduleuse la présidentielle de 2024, à l'issue de laquelle Nicolas Maduro s'était proclamé réélu.

Mme Machado a évoqué les dialogues menés depuis août entre un secteur de l'opposition et le gouvernement intérimaire, sous les auspices des États-Unis.

"Nous ne faisons pas partie de cette table, ni de ce qui la suivra. Comme nous l'avons signalé en son temps, non seulement nous ne faisons pas obstacle, mais nous sommes très intéressés à ce qu'elle réussisse et qu'elle remplisse sa mission", a-t-elle affirmé.

Elle a souligné que ces négociations devaient concrétiser la désignation d'un nouveau Tribunal suprême et le renouvellement du Conseil national électoral.

"La date de l'élection est la date de la libération", a-t-elle lancé.

Accord pétrolier

En revanche, Maria Corina Machado a mis en cause la transparence de l'accord signé en août entre le gouvernement intérimaire et l'administration Trump, qui confie aux États-Unis la gestion de 65 milliards de barils, soit 20 % des réserves pétrolières du Venezuela.

"Cet accord ne reflète pas les niveaux de transparence que souhaite la société vénézuélienne", a-t-elle estimé.

Le contrat n'a pas été officiellement publié, mais des médias américains l'ont divulgué il y a quelques semaines.

Il est géré par la compagnie North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigée par le milliardaire Alejandro Betancourt, mis en cause pour de présumées opérations opaques sous les gouvernements de Hugo Chavez (1999-2013) et Nicolas Maduro (2013-2026).

"Cette personne en particulier fait l'objet d'enquêtes pour des motifs et des délits très graves dans divers pays du monde", a déclaré Mme Machado à propos du dirigeant de la Nabep.

Alejandro Betancourt est visé par des enquêtes pour blanchiment d'argent et fraude fiscale en Espagne et également pour blanchiment d'argent en Suisse. Au Venezuela, il a aussi fait l'objet d’une enquête pour détournement de fonds.

"En ce qui concerne l'entreprise Nabeb et ce contrat autour duquel on a beaucoup spéculé, je ne connais pas le contrat, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'aucun Vénézuélien, du moins dans cet auditoire, ne l'a vu", a ajouté Mme Machado.

"Ce qui est dans l'intérêt du Venezuela, mais aussi de nos alliés, c'est un système de transparence absolue, dans lequel les Vénézuéliens puissent connaître jusqu'à la dernière lettre tous les accords qui seront conclus dans notre pays", a-t-elle affirmé.