Amazon déçoit sur son chiffre d'affaires, sa trésorerie inquiète

Amazon.com AMZN.O a fait état jeudi d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre et a prévu, pour le trimestre englobant la période des fêtes, un chiffre d'affaires décevant aux yeux de Wall Street, où l'action perdait près de 7% dans les transactions d'après-clôture.

Le géant du commerce en ligne prévoit un chiffre d'affaires compris entre 240 et 247 milliards de dollars (214,8 et 221 milliards d'euros) au quatrième trimestre, alors que la moyenne des estimations des analystes s'établit à 244,51 milliards selon les données LSEG.

L'entreprise a dit avoir dépensé 42,4 milliards de dollars sur les douze derniers mois à fin septembre sous l'effet de dépenses d'investissement s'élevant à 77,26 milliards de dollars, soit 20 milliards de plus que les estimations.

"Le flux de trésorerie disponible apparaît comme le point noir du rapport", a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

"Les activités ont généré beaucoup de liquidités, mais les dépenses d'investissement les ont tout bonnement absorbées. La tendance est très marquée et nettement négative, c'est précisément ce qui est alarmant."

Tout comme ses concurrents, Amazon a réalisé des investissements massifs pour développer ses logiciels et infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et prévoit au total 220 milliards de dollars d'investissements cette année.

Le groupe de Seattle, à l'instar de Google, a maintenu ses prévisions d'investissement alors que Microsoft les a légèrement réduites, de 175 à 170 milliards.

Les revenus publicitaires ont constitué une autre source de déception pour les investisseurs, avec une hausse de seulement 12% sur un an, à 19,6 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions de 18% établies par LSEG à comparer aux 22% de croissance enregistrés au troisième trimestre 2025. C'est la première fois en sept trimestres que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des analystes.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les dépenses d'investissement du groupe seraient encore plus conséquentes en 2027, sans plus de précisions.

Il s'est employé à répondre aux préoccupations des investisseurs. "Notre stratégie porte ses fruits et je m'attends à ce qu'il en soit ainsi dans un avenir prévisible", a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu'AWS (Amazon Web Services), le service cloud d'Amazon, qui a tiré la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre avec une hausse de 39% à 46 milliards de dollars, pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici cinq ans.

"Je ne connais aucune autre entreprise de distribution dont le chiffre d'affaires approche celui d'Amazon", a-t-il dit.

(Deborah Sophia à Bangalore et Greg Bensinger à San Francisco; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)