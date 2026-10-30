La Banque du Japon temporise sur les taux mais double la cadence de ses cessions d'ETF

(Zonebourse.com) - A l'instar de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et de la Banque centrale européenne BCE jeudi, la Banque du Japon (BoJ) a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés à 1,25%, comme largement anticipé par les marchés. Cette décision a été adoptée à large majorité : 8 membres du Conseil ont voté en faveur du statu quo, tandis qu'un seul membre, Hajime Takata, s'est prononcé en faveur d'un relèvement immédiat de 25 points de base.

Une pause tactique dans un cycle de resserrement bien engagé

Pour Thuy Van Hebinck-Pham, économiste chez Groupama AM, le statu quo ne constitue pas une surprise : "Il répond à la volonté de la BoJ d'examiner davantage les risques économiques et inflationnistes, ainsi que les conditions financières après la hausse des taux annoncée en septembre. Toutefois, cette pause ne constitue pas un signal de fin de cycle. Le gouverneur Kazuo Ueda a souligné que le taux directeur restait inférieur au niveau neutre et que la réduction du degré d'accommodation monétaire devrait se poursuivre."

Selon cet économiste, quatre arguments justifient cette orientation.

Premièrement, la priorité de la BoJ a évolué : son approche devient davantage préventive. Elle considère désormais que l'inflation sous-jacente a atteint un niveau compatible avec sa cible (voir graphique ci-dessous).

Dans son rapport trimestriel sur les perspectives économiques, la BoJ affirme explicitement que l'inflation sous-jacente a atteint un niveau cohérent avec sa cible de 2% et s'attend à ce qu'elle s'y maintienne, portée par des anticipations ancrées et un cercle vertueux salaires-prix désormais effectif. "Dès lors, l'enjeu n'est plus la convergence vers les 2%, mais la stabilisation durable autour de ce seuil, en évitant tout dépassement prolongé", précise l'économiste. La BoJ affirme que cette cible d'inflation de 2% a été officiellement atteinte, plus de 13 ans après avoir fixé ce cap pour sortir le pays de la déflation.

Deuxièmement, la trajectoire des prix reste exposée à des risques haussiers. Les hausses des coûts énergétiques et des matières premières liées au conflit au Moyen-Orient commencent à se diffuser aux prix à la consommation. La dépréciation passée du yen, le renchérissement de certains composants liés à l'IA et l'écart de production positif renforcent ces pressions. La BoJ a d'ailleurs relevé ses prévisions d'inflation pour l'exercice 2027 : 2,6% contre 2,4% précédemment hors produits frais, et 2,7% contre 2,6% hors produits frais et énergie.

Troisièmement, la dynamique salariale reste essentielle à l'ancrage durable de l'inflation (voir graphique ci-dessous). Ueda souligne que les prochaines négociations devront s'appuyer sur des anticipations d'inflation autour de 2%. La poursuite de la normalisation vise ainsi à consolider cet ancrage, dans un contexte de risques haussiers sur les prix.

Enfin, dernier argument, l'activité résiste au choc énergétique. Celle-ci est soutenue par la demande mondiale liée à l'IA, les hausses salariales et les mesures gouvernementales. Les conditions financières restent accommodantes, laissant une marge pour poursuivre le resserrement.

Des marchés qui anticipent de nouvelles hausses dès le court terme

Cette décision conforte l'idée d'une hausse des taux par étapes, lente mais bien décidée. "Au total, la décision du jour est en ligne avec nos anticipations : la normalisation se poursuit, mais à un rythme prudent. Nous maintenons notre scénario d'une hausse de 25 points de base fin 2026, puis de deux hausses de 25 points en 2027, avant un statu quo en 2028. Le taux terminal atteindrait ainsi 2%. Ce scénario est cohérent avec une approche plus préventive de la BoJ", détaille Thuy Van Hebinck-Pham.

Cette analyse est partagée par Jean-Thomas Heissat, stratégiste chez CPRAM : "La BoJ a profité de ce comité pour acter que l'inflation sous-jacente était désormais à la cible, un élément aussi symbolique qu'attendu et réappuyé par K. Ueda lors de la conférence de presse. Le gouverneur a également pointé les conditions financières qui restent accommodantes et des risques clairement orientés à la hausse en ce qui concerne la trajectoire d'inflation - notamment en raison de la diffusion plus marquée des hausses liées au conflit au Moyen-Orient. On doit donc s'attendre à la poursuite du resserrement monétaire à court terme."

Pour l'analyste, si ce comité confirme le biais restrictif (hawkish) de la BoJ (avec en ligne de mire une probable nouvelle hausse dès décembre), le manque de véritables nouveaux éléments devrait limiter son impact immédiat sur les actifs financiers japonais.

Bilan : la banque centrale double la cadence de ses ventes d'ETF

Si le statu quo a prévalu sur les taux d'intérêt, l'institut d'émission nippon a en revanche surpris en accélérant nettement la réduction de son bilan en ajustant le rythme de cession de ses ETF.

Lors de la réunion de politique monétaire de septembre 2025, la Banque (s'appuyant sur le bon déroulement, jusqu'en juillet 2025, de la cession des "actions rachetées aux institutions financières") avait décidé de céder provisoirement ses avoirs en ETF à un volume comparable à celui de ces cessions antérieures (dont le montant représentait environ 0,05% du volume des transactions boursières de l'époque), tout en fixant le rythme de vente à environ 330 milliards de yens par an (en valeur comptable).

La BoJ a commencé la cession de ses ETF en janvier 2026 et mène ces opérations de manière fluide tout en évitant toute répercussion majeure sur les marchés. Dans le même temps, les volumes d'échanges sur le marché actions ont progressé. "Au vu de ces évolutions, nous avons décidé, lors de notre réunion de politique monétaire de ce jour, de céder nos avoirs en ETF à un niveau équivalant à environ 0,1% du volume des transactions du marché, fixant ainsi le rythme des cessions à environ 860 milliards de yens par an (en valeur comptable).", a indiqué la banque centrale japonaise, dans un communiqué publié ce matin.

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