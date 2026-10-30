Attentat raciste des Yvelines : le maire de Trappes met en cause le Rassemblement national

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, lors d’un rassemblement organisé pour dénoncer le racisme et rendre hommage aux victimes de l’agression raciste survenue dans les Yvelines, à Trappes, le 30 octobre 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a accusé vendredi les dirigeants du Rassemblement national (RN) d'avoir une responsabilité directe dans le passage à l'acte de l'auteur de l'attentat raciste qui a fait un mort et sept blessés dans les Yvelines la semaine dernière.

"Le Rassemblement national a assuré la transmission de la haine à travers les décennies", a déclaré l'élu devant plusieurs milliers de personnes réunies contre le racisme et en hommage aux victimes.

"Quand Jordan Bardella décrit Trappes comme +une République islamique en miniature+ ; quand il exhorte les siens à +rendre Trappes à la France+ (...), que fait-il d'autre que de presser ses troupes à passer à l'acte ?", a dénoncé M. Rabeh.

"Mesurez le danger de la propagande de Bardella, (Marine) Le Pen et leurs relais, quand le terroriste affirme que Trappes est un repaire d'islamistes, qu'il +ne supporte plus d'être envahi et de ne rien faire contre ça+", a-t-il poursuivi.

A chaque évocation de leurs noms, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été copieusement hués par la foule.

Vendredi dernier, un homme armé a tué par balle à Trappes Pengo Bossio Wangi, un Français noir de 26 ans, et fait sept blessés, dont une fillette de 12 ans grièvement touchée à La Verrière, commune voisine.

Mis en examen jeudi à Paris et placé en détention provisoire, le suspect a reconnu avoir "spécifiquement ciblé des personnes (...) de type musulman ou africain ou nord-africain" et choisi Trappes, considérée à ses yeux comme "un repaire d'islamistes", selon le procureur national antiterroriste Olivier Christen.

Des autocollants à la gloire du RN ont également été retrouvés à son domicile, selon le procureur.

Le suspect a toutefois affirmé n'être adhérent ou sympathisant d'aucun parti politique et fait état de problèmes psychologiques et psychiatriques.

Dans son discours, Ali Rabeh s'en est également pris à CNews et à l'"empire médiatique" du milliardaire Vincent Bolloré.

Il a exhorté les médias "libres" à "tenir la digue" et à "assumer de fermer (leurs) antennes aux racistes condamnés".