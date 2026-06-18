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La Banque de Norvège maintient ses taux, mais envisage une hausse à l'avenir
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 10:43

La Banque de Norvège (Norges Bank) a maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,25% et a réaffirmé son intention de le relever dans le courant de l'année afin de lutter contre l'inflation.

La décision de la banque centrale norvégienne correspond aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

(Reportage Nerijus Adomaitis and Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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