La Banque de Norvège maintient ses taux, mais envisage une hausse à l'avenir

La Banque de Norvège (Norges Bank) a maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,25% et a réaffirmé son intention de le relever dans le courant de l'année afin de lutter contre l'inflation.

La décision de la banque centrale norvégienne correspond aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

(Reportage Nerijus Adomaitis and Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)