La banque centrale irlandaise revoit à la hausse ses prévisions de croissance grâce à l'essor des investissements dans l'IA

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La banque centrale irlandaise a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 d'environ un demi-point de pourcentage, invoquant une augmentation des dépenses de consommation et, en particulier, une forte hausse des investissements liés à l'intelligence artificielle (IA) de la part des multinationales étrangères.

La banque a revu à la hausse, pour le deuxième trimestre consécutif, ses prévisions concernant la demande intérieure modifiée (MDD), son indicateur privilégié de l’activité économique, la portant à 3,8% en 2026 contre 3,3% prévu en juin, et à 3,4% en 2027 contre 2,8%.

Les responsables privilégient le MDD car il élimine certaines des distorsions causées par l’important secteur des multinationales en Irlande. Le MDD a connu une forte croissance ces dernières années et s’est accéléré pour atteindre 4,7% en 2025, soutenu par l’essor de l’intelligence artificielle et le rôle de l’Irlande en tant que pôle européen majeur des centres de données.

Le PIB est toujours utilisé pour calculer la part de l’Irlande dans l’activité de la zone euro et peut fausser les résultats de la zone. La banque centrale prévoit une baisse de 1,4% du PIB irlandais cette année et un rebond de 4,3% en 2027.

La constitution de stocks en prévision des droits de douane, notamment d’ingrédients destinés aux médicaments amaigrissants produits en Irlande par des laboratoires pharmaceutiques américains, a fait grimper le PIB irlandais de 12,3% en 2025, avant qu’il ne recule de 7% depuis le début de l’année, à mesure que ces stocks étaient écoulés.

Les responsables de l’Office central des statistiques irlandais ont également indiqué que cette volatilité reflétait des divergences entre la manière dont les laboratoires pharmaceutiques évaluent les produits en stock et les prix finalement obtenus à l’exportation.

La banque centrale a déclaré mercredi que, selon les données d’Eurostat, les volumes d’exportation d’ingrédients destinés aux médicaments amaigrissants avaient peu évolué au premier semestre 2026. Cependant, la valeur de ces exportations est tombée à 0,5 milliard d’euros, contre 42 milliards d’euros au cours de la même période l’année dernière.

Les changements dans la gestion des brevets pharmaceutiques, la valeur des brevets se déplaçant davantage vers les États-Unis, pourraient expliquer cette évolution, a déclaré Robert Kelly, directeur économique de la Banque centrale. Il a toutefois précisé que les données ne fournissaient aucune preuve concrète de cette explication.

Une baisse soutenue de la valeur d’un volume d’exportations aussi important pourrait entraîner une diminution des impôts sur les sociétés versés par les entreprises produisant ces médicaments, a ajouté Robert Kelly.

Eli Lilly LLY.N , qui fabrique en Irlande le principe actif de son médicament contre l’obésité Mounjaro, est l’un des plus gros contribuables du pays. L’année dernière, l’entreprise a versé 6,6 milliards de dollars d’impôt sur les sociétés, soit 17% de l’ensemble des recettes fiscales provenant de cet impôt pour 2025.