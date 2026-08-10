La banque centrale du Brésil envisage d'étendre le système de paiement Pix alors que les contrôles commerciaux américains s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une comparaison avec le rapport précédent au paragraphe 3, et de nouvelles données aux paragraphes 7 et 8) par Marcela Ayres

La banque centrale du Brésil a déclaré lundi qu’elle évaluait les liens entre son système de paiement instantané très populaire, Pix, et des plateformes similaires à l’étranger, dans le cadre d’une initiative plus concrète en faveur de l’intégration transfrontalière, alors que ce système fait l’objet d’un examen minutieux de la part des États-Unis. Dans un rapport sur Pix, récemment cité par le gouvernement américain parmi les pratiques qu’il juge déloyales et invoquées pour justifier de nouveaux droits de douane sur les produits brésiliens, la banque centrale a indiqué que l’interconnexion des systèmes de paiement instantané pourrait réduire les coûts, accélérer les transactions, élargir l’accès et améliorer la transparence des paiements transfrontaliers.

Le ton était plus ferme que dans le précédent rapport de gestion du Pix publié par l’autorité de régulation en 2023, qui indiquait simplement que la plateforme « pourrait à l’avenir » être intégrée aux systèmes internationaux de paiement instantané.

Le dernier rapport indique que les autorités discutent actuellement de connexions bilatérales et de la participation à des plateformes de paiement multilatérales. La banque centrale a déclaré à Reuters en juillet qu’elle avait signé des accords de partage d’informations sur le Pix avec 65 homologues étrangers, allant de l’Allemagne et du Canada à l’Afrique du Sud et à la Turquie.

Pix domine le marché des paiements électroniques au Brésil, permettant des virements en temps réel via des applications bancaires. Le système propose des paiements de particulier à particulier gratuits et des transactions nettement moins coûteuses pour les commerçants, en contournant une grande partie de la chaîne traditionnelle des paiements par carte. Depuis son lancement fin 2020, Pix a transformé le paysage des paiements au Brésil, intégrant des dizaines de millions de personnes dans le système financier tout en érodant la part de marché des cartes de débit et de crédit , ce qui a eu des répercussions sur les réseaux mondiaux de cartes tels que Mastercard MA.N et Visa V.N .

Ce système a été évoqué par l’administration du président américain Donald Trump dans le cadre d’une enquête commerciale conclue en juillet, qui a soulevé des inquiétudes quant au double rôle de la banque centrale en tant qu’opérateur et régulateur. Cette conclusion a contribué à justifier l’instauration de nouveaux droits de douane de 25 % sur les importations brésiliennes.

La banque centrale a réitéré dans ce rapport sa position de longue date selon laquelle Pix constitue une infrastructure numérique publique essentielle.

Les transactions Pix ont augmenté de 25,7 % en 2025 par rapport à l’année précédente, pour atteindre près de 80 milliards, avec des volumes dépassant les 35 000 milliards de reais (6 870 milliards de dollars). Les paiements des particuliers aux entreprises ont représenté 43 % de l’ensemble des transactions Pix l’année dernière, contre 6 % en 2020, soulignant son évolution vers un moyen de paiement de détail dominant.

(1 dollar = 5,0967 reais)