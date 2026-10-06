La balance commerciale américaine s'enfonce davantage dans le rouge, les importations ayant atteint un niveau record malgré les droits de douane

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(Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le déficit commercial s'est creusé de 13,7 % pour atteindre 105,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 17 mois

* Les importations augmentent de 4,3 % pour atteindre le niveau record de 420,8 milliards de dollars

* Les exportations progressent de 1,4 % pour atteindre 315,2 milliards de dollars

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est creusé plus que prévu en août, les importations ayant bondi à un niveau record dans un contexte de forte demande intérieure, ce qui laisse présager que le commerce continuera de peser sur la croissance économique au troisième trimestre.

Cette détérioration, annoncée mardi par le ministère du Commerce, s'est produite malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump sur les importations, dont il affirme qu'ils visent à réduire le déficit commercial. Le pays a enregistré des déficits commerciaux records sur les biens avec au moins trois pays, dont le Mexique.

Les économistes soutiennent depuis longtemps que les États-Unis n’ont pas la capacité de produire suffisamment de biens pour répondre à leurs besoins de consommation. Certains ont revu à la baisse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut pour le trimestre juillet-septembre.

«Les politiques commerciales de l’administration ont été un échec cuisant; les droits de douane n’ont en rien contribué à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des importations de biens produits à l’étranger», a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « Le coût de la main-d’œuvre américaine est tout simplement trop élevé pour produire ici des biens à un prix suffisamment bas pour que les consommateurs envisagent même de les acheter. Même si les fabricants américains en avaient la volonté, les usines ne pourraient pas être construites ici assez rapidement pour produire les biens dont dépendent les consommateurs. »

Le déficit commercial a augmenté de 13,7 % pour atteindre 105,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis mars 2025, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit de 102,0 milliards de dollars.

Le déficit commercial s’élevait à 79,8 milliards de dollars lorsque Donald Trump a été réélu en novembre 2024. La détérioration observée en août avait été signalée par des données publiées la semaine dernière, qui montraient une forte hausse du déficit commercial sur les biens, tirée par les importations , cette augmentation s’expliquant en partie par la hausse des prix.

La demande intérieure a progressé à son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans et demi au deuxième trimestre, reflétant la vigueur des dépenses de consommation et des dépenses des entreprises en équipements, principalement liés à l’intelligence artificielle. Cette tendance semble s’être prolongée au troisième trimestre, les données du mois dernier faisant état de fortes dépenses de consommation en août ainsi que d’une augmentation des commandes et des expéditions de biens d’équipement non liés à la défense, hors aéronefs.

Mais les entreprises comptent sur les importations pour répondre à la demande. Les importations ont augmenté de 4,3 % pour atteindre un niveau record de 420,8 milliards de dollars en août. Les importations de biens ont bondi de 5,3 % pour s’établir à 342,2 milliards de dollars, en partie parce que les entreprises ont reconstitué leurs stocks, qui avaient été réduits pendant cinq trimestres consécutifs.

Elles ont été stimulées par une hausse de 9,1 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, dont fait partie le pétrole. Les importations de pétrole brut ont augmenté de 3,3 milliards de dollars, tandis que celles d’or non monétaire ont progressé de 3,1 milliards de dollars. Les importations et exportations d’or non monétaire sont exclues du calcul du PIB.

Les importations de biens d’équipement ont bondi de 6,2 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 146,4 milliards de dollars, tirées par les semi-conducteurs et autres machines industrielles, reflétant le développement des infrastructures d’intelligence artificielle. Bien que les importations d’accessoires informatiques aient diminué de 1,6 milliard de dollars, elles ont totalisé 158,5 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de l’année, contre 89,5 milliards de dollars au cours de la même période en 2025.

LE COMMERCE DEVRAIT PESER SUR LA CROISSANCE DU PIB

Les exportations ont progressé de 1,4 % pour atteindre 315,2 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 2,2 % pour s’établir à 205,7 milliards de dollars, reflétant une hausse de 6,3 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l’or non monétaire, du pétrole brut et du fioul.

Les économistes de Goldman Sachs ont indiqué que la hausse des exportations de pétrole semblait avoir été principalement tirée par des prélèvements tant sur les stocks commerciaux que sur la Réserve stratégique de pétrole, plutôt que par une augmentation de la production nationale.

Les exportations de biens d’équipement ont progressé de 1,3 milliard de dollars, portées par les semi-conducteurs et les ordinateurs. En revanche, les exportations d’aéronefs civils ont reculé de 1,0 milliard de dollars. Les exportations de biens de consommation ont chuté de 2,2 milliards de dollars, plombées par une baisse de 2,4 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques.

Le déficit commercial des biens s’est accru de 10,3 % pour atteindre 136,6 milliards de dollars en août. Corrigé de l’inflation, il s’est creusé de 8,7 milliards de dollars, soit 8,2 %, pour s’établir à 114,7 milliards de dollars. Le commerce a pesé sur le PIB pendant trois trimestres consécutifs, et les économistes estiment qu’il pourrait réduire le PIB de pas moins de 2,5 points de pourcentage au troisième trimestre.

Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la baisse leur estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre, la ramenant à un taux annualisé de 3,1 % contre 3,4 % précédemment. L’économie a progressé de 2,2 % au deuxième trimestre.

En plus de freiner la croissance du PIB, le déficit commercial a également des implications sur l’inflation, car il met en évidence un excès de demande. Les économistes ont déclaré que cela confirmait leurs prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait à nouveau ses taux d’intérêt cette année.

« La Fed ferait bien de prêter une attention particulière à toute cette question de demande excédentaire », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « Derrière le choc des prix lié à la hausse des coûts de l’énergie, l’économie américaine est confrontée à un problème d’inflation tirée par la demande. Les prix de l’énergie ne sont qu’un facteur superposé à cela. »

Le mois dernier, la banque centrale américaine a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – sa première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt à venir.

Les importations de services ont augmenté de moins de 0,1 milliard de dollars pour atteindre 78,5 milliards de dollars en août, sur fond d’une légère hausse dans le secteur des transports. Les redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle ont baissé, tout comme celles liées aux voyages.

Les exportations de services ont également progressé de moins de 0,1 milliard de dollars, pour atteindre 109,5 milliards de dollars. Des hausses modestes ont été observées au titre des redevances liées à l’exploitation de la propriété intellectuelle et d’autres services aux entreprises. Les voyages et les services financiers ont tous deux reculé.

Le pays a enregistré des déficits commerciaux records sur les biens avec le Mexique, le Vietnam et la Malaisie. Il a maintenu des déficits avec Taïwan, la Chine, l’Union européenne, la Corée du Sud et l’Inde, entre autres partenaires commerciaux. Le déficit avec le Canada a bondi de 4,1 milliards de dollars, la forte croissance des importations reflétant probablement le fait que les entreprises ont anticipé leurs commandes pour éviter des droits de douane plus élevés. Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une guerre commerciale.

Les États-Unis ont toutefois enregistré un excédent commercial record sur les biens avec la Belgique, tout en conservant des excédents avec les Pays-Bas, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, le Royaume-Uni, Hong Kong, le Brésil, l’Australie et l’Arabie saoudite.

« Les échanges avec le Canada pourraient rester volatils pendant quelques mois en raison des fortes fluctuations des produits énergétiques et de l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane dans un contexte d’incertitude commerciale croissante », a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.

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