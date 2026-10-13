L3Harris Technologies remporte un contrat de 250 MUSD pour des moteurs de roquettes

Le groupe américain fournira des unités de propulsion pour le système de roquettes d'artillerie à guidage multiple GMLRS de Lockheed Martin.

L3Harris Technologies annonce l'obtention d'un contrat de suivi attribué par Lockheed Martin, d'une valeur de 250 MUSD pour la fabrication de propulseurs destinés aux roquettes guidées à portée standard GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Cette commande, qui représente le volume le plus élevé de l'histoire du programme, sera honorée au sein de la nouvelle usine Arsenal of Freedom située à Camden, dans l'Arkansas. Ce site, dont l'ouverture est prévue plus tard cette année, centralisera la production en s'appuyant sur l'automatisation et la robotique pour optimiser la fabrication des moteurs à combustible solide.

Fournisseur historique de ces propulseurs depuis plusieurs décennies, l'entreprise produit également le dispositif électronique d'armement et de sécurité ainsi que le capteur de proximité du système. L3Harris a par ailleurs doublé sa capacité de production de moteurs-fusées pour ce programme au cours des dernières années afin de répondre aux besoins des forces américaines et alliées.

"L'obtention de ce contrat de suivi au niveau le plus élevé de l'histoire du programme témoigne de la confiance accordée à l'expertise de L3Harris en matière de propulsion de missiles et de notre capacité à livrer à grande échelle", a commenté Scott Alexander, président de la division Systèmes de propulsion et Solutions de missiles de la société.

Le titre L3Harris a conclu la séance sur un gain de 0,54% hier à Wall Street mais affiche un repli de près de 19% depuis le début de l'année.