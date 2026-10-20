L3Harris décroche un contrat de 876 MUSD auprès de l'US Navy

Le groupe américain de défense a obtenu une modification contractuelle afin de poursuivre le développement du système de brouillage électronique de nouvelle génération NGJ-LB, destiné à la marine américaine.

L3Harris Technologies a annoncé qu'il s'était vu attribuer un contrat de 876,44 MUSD par l'US Navy portant sur la prochaine phase d'ingénierie et de développement industriel du programme Next Generation Jammer Low Band (NGJ-LB). Cette modification contractuelle, dont les modalités restent à finaliser, vise à accélérer le calendrier du programme.

Le système NGJ-LB doit permettre de perturber les radars et les communications adverses grâce à des capacités de brouillage avancées et à un traitement plus rapide des données. Son architecture modulaire et ouverte doit également faciliter la maintenance et les futures mises à niveau.

Dans le cadre de ce contrat, L3Harris fournira notamment des équipements, des nacelles de démonstration destinées aux essais, ainsi que des prestations de cybersécurité, de développement logiciel et de soutien logistique. Les essais se poursuivront conformément au calendrier de livraison de l'US Navy.

L3Harris sera donc à surveiller à l'ouverture de Wall Street. Pour l'instant, le titre affiche un repli de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.