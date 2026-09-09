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L3Harris décroche un contrat de 4,7 MdsUSD avec Lockheed Martin, l'analyse de Jefferies
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 09:31
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Ce contrat majeur concerne les systèmes de propulsion du PAC-3 MSE (soit l'intercepteur du système Patriot) et permettra de renforcer la visibilité de l'activité Missile Solutions. En parallèle, L3Harris rapporte avoir été sélectionné par l'US Navy pour fournir ses systèmes anti-drones VAMPIRE. De leur côté, les analystes de chez Jefferies se montrent confiants quant aux perspectives du groupe.

L3Harris annonce avoir reçu de Lockheed Martin un contrat non encore finalisé de 4,7 milliards de dollars sur 7 ans, son plus important à ce jour dans la propulsion du PAC-3.

Le contrat porte sur la production à grande échelle du moteur-fusée à propergol solide à double impulsion du PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), ainsi que de composants de contrôle d'attitude et du système "Lethality Enhancer".

Pour soutenir cette montée en cadence, L3Harris construit 2 nouvelles installations sur son site de Camden, dans l'Arkansas, dont la mise en service est prévue en 2027.

Le groupe indique par ailleurs investir plusieurs milliards de dollars dans ses capacités de production de systèmes de propulsion, avec environ 60 nouvelles installations et plus de 1 million de pieds carrés d'espace industriel supplémentaire en Alabama, Virginie et Arkansas.

Jefferies confirme son conseil

Réagissant à cette annonce, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre L3Harris, avec un objectif de cours inchangé à 315 USD.

Le broker estime que le contrat remporté auprès de Lockheed Martin renforce la visibilité à long terme de Missile Solutions et conforte ses perspectives de croissance.

Selon Jefferies, cette commande augmenterait d'environ 11% le carnet de commandes total de L3Harris et de quelque 45% celui de Missile Solutions. Le contrat constitue une première tranche, avec des commandes supplémentaires attendues qui pourraient porter l'opportunité PAC-3 à environ 6 MdsUSD.

Le bureau d'études considère également cette attribution comme une validation des investissements de près de 3 MdsUSD engagés dans les capacités de moteurs-fusées à propergol solide. A plus long terme, une exécution réussie pourrait soutenir une relance du projet d'introduction en Bourse de Missile Solutions au second semestre 2027.

L'US Navy séduite par les VAMPIRE

Enfin, L3Harris a aussi annoncé avoir été sélectionné par l'US Navy afin de lui fournir des systèmes antidrones VAMPIRE, une solution d'armement autonome combinant des capacités avancées de reconnaissance et de frappe de précision contre les drones et les plateformes pilotées à distance, dans différents environnements opérationnels.

Hier, le titre L3Harris avait conclu la séance à Wall Street sur un repli de 0,28%, laissant apparaître une contraction de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.

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L3HARRIS TECH
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