L'USTR Greer fait savoir à l'UE que le prêt accordé à Airbus menace la trêve commerciale sur le financement des avions

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(Ajoute les commentaires d'Airbus aux paragraphes 8 et 9)

* L'USTR ne dispose d'aucune information sur le prêt de 3,4 milliards de dollars accordé par la Banque européenne d'investissement à Airbus, déclare Greer

* Greer affirme qu’il faut garantir une production conforme aux mécanismes du marché dans le secteur aéronautique

* Les États-Unis et l’UE se sont livrés à une bataille de 17 ans devant l’Organisation mondiale du commerce au sujet des subventions accordées aux grands avions

* Airbus qualifie le prêt de la BEI de « mécanisme de financement d'entreprise standard » et s'engage à en communiquer les détails

par David Lawder et David Shepardson

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré lundi à l’Union européenne que le manque d’informations concernant le prêt record accordé par l’BEI à Airbus AIR.PA menaçait la fragile trêve commerciale transatlantique, notamment en ce qui concerne le financement des projets de gros avions civils (LCA).

Dans un communiqué, Greer a fait part de sa frustration face au fait que, malgré des « demandes répétées », son bureau n’ait reçu aucune information détaillée concernant le prêt de 3,4 milliards de dollars accordé en juin par la Banque européenne d’investissement (BEI), l’organisme de crédit officiel de l’UE.

Le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N avait demandé au gouvernement américain en juillet de faire pression pour plus de transparence concernant ce prêt, accordé alors que des rumeurs laissaient entendre qu’Airbus utiliserait ces fonds pour développer un nouveau modèle d’avion.

« Cette situation introduit une incertitude considérable dans les échanges transatlantiques du secteur aérospatial », a déclaré Greer. « Il est important que cette situation soit résolue dès que possible afin de garantir une production dictée par le marché dans le secteur aérospatial et d’éviter toute violation des termes de notre accord LCA, obtenu de haute lutte. »

Un porte-parole d’Airbus a déclaré que le prêt de la BEI « constitue un mécanisme de financement d’entreprise standard, similaire aux prêts disponibles sur le marché que nous avons contractés par le passé ».

« Nous collaborons activement avec les autorités compétentes et sommes disposés à fournir davantage d’informations sur ce prêt aux gouvernements », a déclaré le porte-parole dans un communiqué transmis par e-mail. Ce prêt visaitégalement à diversifier les sources de financement d’Airbus, ce qui était « nécessaire pour gérer la complexité d’un système de production et d’une chaîne d’approvisionnement mondiaux à forte valeur ajoutée ».

Les États-Unis et l’Union européenne se sont livrés à une longue bataille de 17 ans au sein de l’Organisation mondiale du commerce au sujet de subventions présumées dans le secteur aéronautique; les deux parties ont remporté des victoires partielles avant de convenir, en 2021, d’une trêve de cinq ans qui a permis d’éviter l’imposition de droits de douane réciproques sur des échanges commerciaux d’une valeur d’environ 11,5 milliards de dollars.

Cette trêve a été prolongée en juillet après que le Parlement européen eut approuvé un accord commercial plus large avec les États-Unis, qui supprimait les droits de douane sur les produits industriels américains en échange d’un droit de douane américain de 15 % sur la plupart des produits de l’UE. Le président américain Donald Trump avait menacé d’imposer des droits de douane plus élevés si les États membres de l’UE ne respectaient pas la date butoir du 4 juillet pour ratifier l’accord initialement conclu en juillet 2025.

Une question clé pour l’USTR est de savoir si les conditions du prêt de la BEI seraient considérées comme une subvention en faveur d’Airbus, comme l’a déjà estimé l’OMC par le passé concernant ce type de prêts.

Boeing n’a pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires concernant la déclaration de Greer.

La BEI a déclaré en juillet qu’elle finançait des milliers d’entreprises chaque année et a nié avoir accordé à Airbus un soutien inhabituel. « Il s’agit d’un prêt normal, portant intérêt, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité de financement globale de la BEI », a déclaré un porte-parole de l’établissement de crédit.

Le directeur financier d’Airbus, Thomas Toepfer, a également déclaré aux journalistes à Londres en juillet que le prêt avait été contracté « entièrement aux conditions du marché ».