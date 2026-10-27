Roblox recule après que Bleecker Street Research a révélé une position courte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 octobre - ** L'action Roblox ( RBLX.N ) recule de 2,76% à 52,87 dollars en début de séance
** Bleecker Street Research indique avoir pris une position courte sur la plateforme de jeux
** Le cabinet ajoute que la refonte des mesures de sécurité pour les enfants, notamment la vérification obligatoire de l'âge par reconnaissance faciale, n'a guère amélioré la sécurité mais a freiné la croissance du nombre de nouveaux utilisateurs de RBLX
** Le cabinet indique avoir acheté 100 comptes d’enfants dont l’âge avait été vérifié pour 190,91 dollars et s’être connecté à chacun d’entre eux depuis cinq pays différents en deux heures sans que RBLX ne lui demande de procéder à une nouvelle vérification
** Reuters n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante
** RBLX n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters
** À la dernière clôture, RBLX affichait une baisse d’environ 33% depuis le début de l’année
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