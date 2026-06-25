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L'Ukraine va mener des frappes préventives contre des installations russes, dit Zelensky
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 03:03

L'Ukraine va mener des frappes préventives contre des installations utilisées par la Russie dans le cadre de la guerre, a dit mercredi le président ukrainien.

"J'ai demandé à nos services de renseignement et à notre armée d'agir de manière préventive contre des installations que la Russie utilise pour étendre son effort de guerre", a dit Volodimir Zelensky.

Kyiv mène davantage de frappes contre des infrastructures énergétiques russes pour tenter d'obliger Moscou à négocier.

Des drones ukrainiens ont privé de courant l'une des plus grandes villes de Crimée mercredi, et ont visé des installations du centre et du sud de la Russie.

La raffinerie de pétrole de Moscou sera hors service pendant au moins six mois après avoir été grandement endommagée lors d'attaques de drones lancées par l'Ukraine, ont dit des sources du secteur.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine

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