L'Ukraine frappe une raffinerie russe alors que Zelensky déclare que « c'en est fini » de la trêve énergétique conclue avec Trump

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* Le gouverneur de Riazan affirme qu'une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole

* Zelensky déclare dans une interview au Financial Times que la suspension des attaques a pris fin

* Dimanche, Trump avait annoncé une trêve énergétique, surprenant les deux camps

* Zelensky déclare que l’Ukraine ne mettrait fin à ses frappes énergétiques qu’en échange d’un plus grand nombre de missiles intercepteurs Patriot de fabrication américaine

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(Ajout de la réaction du Kremlin, d’un responsable ukrainien, de détails sur les attaques de la nuit et des restrictions concernant Starlink)

par Daniel Flynn et Max Hunder

L'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe jeudi, après que le président Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv en avait « fini » de soutenir le cessez-le-feu sur les cibles énergétiques annoncé par le président américain Donald Trump et ignoré par la Russie.

Depuis l’annonce surprise de Trump dimanche, selon laquelle la Russie et l’Ukraine avaient convenu de mettre fin aux attaques contre les infrastructures énergétiques, Kyiv avait suspendu ses frappes contre les raffineries russes, que Trump accuse d’être responsables de la hausse des prix du diesel sur les marchés mondiaux.

Mais dans les jours qui ont suivi, la Russie a lancé une pluie de frappes meurtrières à l’aide de missiles et de drones, notamment contre des cibles énergétiques telles que des centrales électriques, privant d’électricité des centaines de milliers de personnes.

Dans une interview accordée au Financial Times et publiée jeudi, Zelensky a déclaré que la patience de l’Ukraine était à bout.

« Le blocage (des attaques contre les raffineries) est levé. C'est fini », a-t-il déclaré au journal.

Zelensky a également clairement indiqué qu’il estimait que les modifications apportées cette semaine aux capacités de la version militaire des récepteurs Starlink de SpaceX, qui ont limité la capacité de l’Ukraine à les utiliser pour piloter ses drones, relevaient d’une décision politique.

« Ce n’était pas un problème technique, c’était une question de volonté », a-t-il déclaré au Financial Times.

Dans un message publié cette nuit sur les réseaux sociaux, le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que l’utilisation de la version militaire de Starlink, connue sous le nom de Starshield, relevait en dernier ressort de Donald Trump, en tant que président des États-Unis.

« Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci. Toute limitation de vitesse ou d’utilisation est décidée par l’armée américaine et, en dernier ressort, par le président des États-Unis », a écrit M. Musk.

LA PLUS GRANDE DIVISION AVEC WASHINGTON DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE

En ignorant de fait la demande de Trump visant à ce que l'Ukraine cesse ses attaques contre les raffineries, Zelensky risque d'aggraver la plus grande fracture entre Kyiv et Washington depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Bien que Trump ait présenté le cessez-le-feu comme une exigence tant pour Moscou que pour Kyiv, ses déclarations publiques ont principalement porté sur les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes, qui, selon lui ce week-end, « auraient bien intérêt à cesser ».

Trump entretient depuis longtemps des relations tendues avec Zelensky et l’avait vertement réprimandé à la Maison Blanche en février 2025. Mais son revirement brutal contre Kyiv ces derniers jours est sans précédent. Il a d’abord provoqué la colère de l’Ukraine la semaine dernière en levant brusquement les sanctions sur le diesel russe, puis a appelé l’Ukraine à remplacer Zelensky.

Les Ukrainiens craignent que cette rupture n’ait de graves conséquences sur le champ de bataille, où l’armée ukrainienne dépend toujours de la technologie fournie par Washington.

Ces derniers jours, des responsables ukrainiens ont indiqué ne pas avoir reçu les alertes habituelles de la part des alliés occidentaux concernant les missiles russes en approche, lesquelles reposent sur des détecteurs satellitaires américains.

Trump a nié avoir retenu des renseignements. Zelensky a déclaré que l’absence d’alertes avait été présentée à Kyiv comme un problème technique.

Parallèlement, les récepteurs Starlink de qualité militaire ont cessé de fonctionner en Ukraine lorsqu’ils étaient montés sur des objets se déplaçant à grande vitesse, ce qui a perturbé les performances des drones ukrainiens qui en dépendent pour leurs systèmes de guidage embarqués au-dessus du territoire ukrainien.

Une source au sein du ministère ukrainien de la Défense a déclaré jeudi que les récepteurs fonctionnaient désormais en mouvement, mais uniquement à des vitesses ne dépassant pas 100 miles par heure (160 km/h). Les responsables ukrainiens ont indiqué que cette vitesse étaittrop faible pour les missions d’attaque à moyenne portée et pour les drones intercepteurs chargés de se défendre contre les drones russes.

UNE RAFFINERIE ALIMENTANT MOSCOU TOUCHÉE

Ces derniers mois, l’Ukraine utilise ses drones à longue portée pour cibler les raffineries et les infrastructures logistiques russes, ce qu’elle présente comme sa seule réponse à près de cinq ans de bombardements russes incessants. Ces attaques ont provoqué des pénuries de carburant en Russie.

Trump, sous pression pour faire baisser les prix des carburants, en particulier ceux du diesel qui ont atteint des niveaux records depuis qu’il a lancé une guerre contre l’Iran en février, affirme que les attaques ukrainiennes font grimper les prix mondiaux.

La dernière cible de l’Ukraine était une raffinerie située dans la région de Riazan, au sud-est de Moscou, qui appartient au géant pétrolier d’État Rosneft et représente près de 5 % du débit de raffinage de la Russie, contribuant ainsi à l’approvisionnement de la capitale.

Le gouverneur régional, Pavel Malkov, a déclaré dans un message publié sur Telegram qu’une importante attaque ukrainienne par drones avait provoqué un incendie à la raffinerie. L’évaluation des dégâts était en cours et les services d’urgence se trouvaient sur place.

Un responsable ukrainien a confirmé que l’Ukraine avait frappé une raffinerie russe dans la nuit, en réponse aux violentes attaques russes à base de missiles balistiques et de drones menées cette semaine, qui ont violé la trêve énergétique.

Lors des dernières attaques contre l’Ukraine, trois personnes ont été tuées et six blessées dans la région centrale de Kirovohrad pendant la nuit, alors que la Russie a lancé plus de 500 drones. La société énergétique publique Naftogaz a indiqué qu’une installation d’extraction de gaz à Poltava avait été endommagée et que les opérations avaient été suspendues.

Le Kremlin a déclaré jeudi que les frappes ukrainiennes visant les infrastructures énergétiques russes allaient à l’encontre des efforts de paix américains. Il avait indiqué plus tôt cette semaine que la portée de la trêve énergétique n’avait jamais été définie et que les travaux se poursuivaient pour y parvenir.

DÉTÉRIORATION DES RELATIONS

Dans son interview accordée au Financial Times, Zelensky a critiqué l’empressement de Washington à conclure des accords commerciaux avec Moscou ainsi que l’admiration manifeste de Trump pour le président russe Vladimir Poutine.

Cette rupture a suscité des inquiétudes à Kyiv et dans les capitales européennes quant à la forte dépendance de l’Ukraine vis-à-vis des renseignements et des technologies américaines. Sous Trump, Washington a déjà suspendu ses livraisons d’armes à l’Ukraine, tout en autorisant ses alliés européens à continuer d’acheter des armes américaines pour le compte de Kyiv.

Mais l’Europe ne dispose d’aucune alternatives toutes prêtes à Starlink, ni aux systèmes satellitaires américains utilisés pour détecter les lancements de missiles russes.

Zelensky a déclaré que les responsables militaires ukrainiens avaient été avertis par leurs homologues américains que Washington bloquerait le partage de renseignements s’ils ne mettaient pas fin aux frappes contre les infrastructures énergétiques russes.

Interrogé sur la possibilité que l’Ukraine accepte de suspendre ses frappes contre les infrastructures énergétiques afin de rétablir ses relations avec la Maison Blanche, Zelensky a déclaré au journal qu’il ne pourrait y consentir qu’en échange d’un renforcement des livraisons de missiles intercepteurs Patriot de fabrication américaine, qualifiant cela de « minimum » acceptable.

La marine ukrainienne a annoncé jeudi avoir détruit six avions militaires russes de type Su-34M lors d’une frappe menée pendant la nuit contre l’aérodrome de Borisoglebsk, dans la région russe de Voronej. La marine a précisé sur Telegram avoir utilisé son système de missiles côtiers « Neptune » lors de cette attaque.