L'Ukraine frappe un port et un dépôt pétrolier dans le sud de la Russie

(Actualisé avec précisions et déclarations de Zelensky)

Des drones ukrainiens ont frappé un tanker dans le port de Taganrog et un dépôt pétrolier dans la ville d'Armavir, dans le sud de la Russie, dans la nuit de vendredi à samedi, ont rapporté les autorités locales.

Les incendies provoqués par ces drones ont été circonscrits et aucune marée noire n'a été signalée, a déclaré Youri Slyusar, gouverneur de la région de Rostov, sur la messagerie Telegram. Deux personnes ont été blessées, a-t-il précisé.

Svetlana Kambulova, la maire de la ville de Taganrog, qui compte environ 240.000 habitants, a déclaré pour sa part que l'état d'urgence local, instauré le 27 mai, avait été prolongé.

Dans la région voisine de Krasnodar, les autorités d'Armavir, ville de 185.000 habitants, ont déclaré également que l'incendie était maîtrisé et qu'il n'y avait pas de blessés.

Aux alentours de Taganrog, seuls des dégâts mineurs ont été signalés, a déclaré Youri Slyusar, notant que près de 50 drones ont été abattus dans la région, frontalière au Donbass ukrainien, épicentre des combats entre la Russie et l'Ukraine.

Le commandant des forces de drones ukrainiennes a déclaré avoir mené des frappes sur Taganrog, ainsi que sur un dépôt pétrolier à Feodossiia, en Crimée sous contrôle russe. Il n'a fait aucune mention d'une frappe sur Armavir.

Le président ukrainien Volodimir Zelenskiy a confirmé la frappe militaire contre le site pétrolier d'Armavir, situé à quelque 500 km de la frontière de l'Ukraine.

"Nous ramenons légitimement la guerre à son point de départ. La Russie aurait pu mettre fin à son agression depuis longtemps, mais elle a choisi de la prolonger et de la perpétuer", a-t-il déclaré sur le réseau social X.

"Un autre site de l'industrie pétrolière russe a donc été atteint: Armavir, dans le kraï de Krasnodar".

(Reportage Reuters; rédigé par Felix Light; version française Claude Chendjou)