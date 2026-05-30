Football-Liverpool se sépare de son entraîneur Arne Slot après une saison décevante

PHOTO DE FICHIER : Premier League - Liverpool contre Brentford

Liverpool a annoncé ‌samedi se séparer de son entraîneur Arne Slot "avec effet imédiat" ​après une deuxième saison décevante à la tête des Reds, cinquièmes de Premier League.

Ancien entraîneur du Feyenoord Rotterdam, Arne Slot ​avait remplacé Jürgen Klopp en 2024. Le Néerlandais avait impressionné lors de sa ​première saison en remportant le ⁠titre de champion d'Angleterre.

Sa deuxième saison à Liverpool a ‌été plus difficile avec une cinquième place, synonyme de place qualificative pour la Ligue des ​champions après laquelle ‌les Liverpuldiens ont couru toute la saison. En ⁠C1, les Reds ont été éliminés en quarts de finale par le Paris Saint-Germain (4-0 au cumulé).

Le club des bords ⁠de la Mersey ‌n'a, en outre, remporté aucune coupe nationale ⁠cette saison.

"Il va sans dire que cette décision a ‌été difficile à prendre pour nous en tant ⁠que club. La contribution d’Arne au Liverpool FC ⁠depuis qu’il ‌est parmi nous a été significative, importante et – ce qui ​compte le plus pour les ‌supporteurs et pour nous-mêmes – couronnée de succès", a déclaré Liverpool dans un communiqué.

"Nous ​sommes collectivement parvenus à la conclusion qu’un changement était nécessaire afin que le club continue d’aller ⁠de l’avant. Encore une fois, il faut souligner que cette décision n’a pas été prise à la légère, bien au contraire."

Liverpool a indiqué que le processus de nomination d’un successeur était en cours.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version ​française Vincent Daheron)