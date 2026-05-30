Football-Liverpool se sépare de son entraîneur Arne Slot après une saison décevante

PHOTO DE FICHIER : Premier League - Liverpool contre Brentford
Liverpool a annoncé samedi se séparer de son entraîneur Arne Slot "avec effet imédiat" après une deuxième saison décevante à la tête des Reds, cinquièmes de Premier League.
Ancien entraîneur du Feyenoord Rotterdam, Arne Slot avait remplacé Jürgen Klopp en 2024. Le Néerlandais avait impressionné lors de sa première saison en remportant le titre de champion d'Angleterre.
Sa deuxième saison à Liverpool a été plus difficile avec une cinquième place, synonyme de place qualificative pour la Ligue des champions après laquelle les Liverpuldiens ont couru toute la saison. En C1, les Reds ont été éliminés en quarts de finale par le Paris Saint-Germain (4-0 au cumulé).
Le club des bords de la Mersey n'a, en outre, remporté aucune coupe nationale cette saison.
"Il va sans dire que cette décision a été difficile à prendre pour nous en tant que club. La contribution d’Arne au Liverpool FC depuis qu’il est parmi nous a été significative, importante et – ce qui compte le plus pour les supporteurs et pour nous-mêmes – couronnée de succès", a déclaré Liverpool dans un communiqué.
"Nous sommes collectivement parvenus à la conclusion qu’un changement était nécessaire afin que le club continue d’aller de l’avant. Encore une fois, il faut souligner que cette décision n’a pas été prise à la légère, bien au contraire."
Liverpool a indiqué que le processus de nomination d’un successeur était en cours.
(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron)
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