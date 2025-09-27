 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine dit que ses drones ont frappé une station de pompage de pétrole russe en Tchouvachie
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 16:16

Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé une station de pompage de pétrole dans la région russe de Tchouvachie, provoquant un incendie et un arrêt de l'activité, a déclaré samedi un responsable de la sécurité ukrainien.

"Le SBU (service de sécurité) continue d'imposer des sanctions au secteur pétrolier russe, ce qui apporte au pays agresseur des profits excessifs qui servent à la guerre contre l'Ukraine", a déclaré le responsable à Reuters.

La Tchouvachie se situe dans l'ouest de la Russie, sur les bords de la Volga.

(Reportage Tom Balmforth, version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

