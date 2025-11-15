 Aller au contenu principal
Masters ATP: Sinner-Alcaraz, la finale logique et rêvée
information fournie par AFP 15/11/2025 à 22:37

L'Italien Jannik Sinner durant sa demi-finale du Masters ATP contre l'Australien Alex De Minaur le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )

Pour la sixième et dernière fois de la saison, le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner ont rendez-vous pour un nouvel épisode de leur âpre rivalité en finale du Masters ATP dimanche (18h00) à Turin.

L'édition 2025 des Finales ATP aura son épilogue de rêve entre les deux joueurs qui ont survolé 2025, qui se sont partagés les quatre titres du Grand Chelem (Open d'Australie et Wimbledon pour Sinner, Roland-Garros et US Open pour Alcaraz) et même les huit derniers titres majeurs.

Grands favoris de leur demi-finale respective, Alcaraz et Sinner n'ont pas fait de détails face aux deux invités surprise du dernier carré, le Canadien Felix Auger-Aliassime, 8e mondial, et l'Australien Alex De Minaur (7e).

Alcaraz n'a laissé que six jeux à son adversaire (6-2, 6-4), un de plus que les sept perdus par Sinner face à De Minaur, saoulé de coups (7-5, 6-2).

Pour la première fois de sa carrière, "Carlitos" qui avait été éliminé dès la phase de poules l'an dernier, peut prétendre au titre suprême de "maître".

L'Espagnol Carlos Alcaraz durant sa demi-finale du Masters ATP contre le Canadien Felix Auger-Aliassime, le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )

Après une alerte lors de son deuxième match où il a été bousculé par l'Américain Taylor Fritz 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, le Murcien semble avoir pris ses aises à l'Inalpi Arena.

Il a écoeuré Auger-Aliassime sans réponses face à la puissance et la précision des coups droits de l'Espagnol qui s'est imposé en une heure et 24 minutes de jeu.

"Cette finale va être très, très difficile. Chaque fois qu'on s'affronte, on hausse vraiment notre niveau de jeu", s'est réjoui Alcaraz qui mène par dix victoires à cinq face à Sinner.

Mais pour décrocher son neuvième titre de l'année, le 25e de sa carrière à 22 ans, l'Espagnol va devoir faire tomber une montagne.

- 30e victoire de suite -

Les statistiques de Sinner, qui va participer à sa troisième finale du Masters ATP consécutive, donnent en effet le tournis.

L'Italien Jannik Sinner après sa victoire en demi-finales du Masters ATP contre l'Australien Alex De Minaur le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )

Le tenant du titre a enchaîné contre De Minaur qu'il a battu pour la treizième fois en autant de confrontations, une 30e victoire de suite sur dur indoor, sa surface de prédilection, soit la cinquième plus longue série de l'histoire.

Il a aussi signé sa neuvième victoire de suite dans un match du Masters ATP où il n'a plus perdu un set depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre le Serbe Novak Djokovic.

"Ca a été un match très difficile", a-t-il assuré en dépit de l'évidence, comme après chacun de ses matches cette semaine à Turin.

"Je suis super content de finir ma saison sur une finale, après une année qui a été incroyable pour moi. C'est le genre de match que j'adore, cela me permet de voir où j'en suis vraiment", a insisté Sinner, suspendu trois mois en début d'année pour des contrôles positifs à un anabolisant.

Sinner qui vise une 24e titre, un sixième cette année, tient l'occasion parfaite de remettre les points sur les i face à son grand rival qui a remporté quatre de leurs cinq duels de l'année, à chaque fois en finale.

Seule certitude de cette finale indécise entre les deux meilleurs joueurs de la planète, elle sera le dernier match en 2025 de Sinner qui, contrairement à Alcaraz ou à l'Allemand Alexander Zverev (3e), a renoncé à disputer la Coupe Davis, à partir de mardi à Bologne, dont l'Italie est pourtant la double tenante du titre.

Sport
