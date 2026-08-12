L'Ukraine bombarde les terminaux céréaliers du port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, et prend pour cible une base navale

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* Selon des sources industrielles russes, l'attaque aurait mis hors service deux grands terminaux céréaliers

* Le gouverneur de Krasnodar indique que les attaques ont fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans

* Le maire de Novorossiisk indique que l'attaque a endommagé quatre entreprises et plus d'une vingtaine d'immeubles résidentiels

L'Ukraine a frappé de plein fouet la ville portuaire russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, lors d'une attaque massive menée de nuit à l'aide de drones, qui a mis hors service deux grands terminaux céréaliers , selon des sources industrielles russes, et qui, selon Kyiv, visait une base navale située dans cette ville. La Russie est le premier exportateur mondial de blé et la plupart de ces exportations transitent par ses ports de la mer Noire, comme Novorossiisk. Le principal groupe de pression russe du secteur céréalier avait averti le mois dernier que les attaques ukrainiennes pourraient interrompre les exportations de céréales via la mer Noire dans un avenir proche, ce qui ferait grimper les prix et provoquerait une pénurie alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré sur Telegram que l’Ukraine avait frappé la base navale russe de Novorossiisk à l’aide de drones, de missiles et de bateaux sans pilote. La Russie a transféré certains navires de sa flotte de la mer Noire à Novorossiisk après que les forces de Kyiv les eurent attaqués à plusieurs reprises en Crimée, que Moscou a saisie et annexée à l’Ukraine en 2014.

Veniamin Kondratyev, gouverneur de la région de Krasnodar, où se trouve Novorossiisk, a déclaré qu’une vague « massive » d’attaques ukrainiennes avait visé la région et fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans.

Andrei Kravchenko, le maire de Novorossiisk, a indiqué que quatre entreprises non précisées et plus d’une vingtaine d’immeubles résidentiels avaient été endommagés lors de l’attaque.

Une vidéo non vérifiée diffusée sur les réseaux sociaux montrait des images d’une colonne de flammes et de fumée s’élevant quelque part à Novorossiisk.

Outre les terminaux d’exportation de céréales, Novorossiisk abrite également des infrastructures d’exportation de pétrole, notamment celles du Caspian Pipeline Consortium (CPC), détenu en partie par les géants pétroliers américains Chevron et Exxon Mobil et qui achemine les exportations de pétrole kazakh vers les marchés.

Le Financial Times a rapporté mercredi que l’Ukraine avait suspendu ses frappes contre les pétroliers desservant le CPC à la demande du vice-président américain JD Vance. Rien n’indiquait que le CPC ou les pétroliers collectant le pétrole à partir de l’oléoduc aient été touchés lors des attaques de la nuit.

À Sébastopol, en Crimée, plus de trois douzaines de drones ont été abattus, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvozhayev, nommé par les Russes.

Par ailleurs, une attaque russe a provoqué un incendie dans un centre commercial de Zaporijia, ville du sud-est de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram, en publiant des photos du bâtiment en flammes.

Une attaque russe contre Odessa, le plus grand port maritime d’Ukraine, a endommagé les infrastructures de la ville, a déclaré sur Telegram Serhiy Lysak, chef de l’administration militaire de la ville, sans donner plus de détails.

Moscou a intensifié ses frappes contre les installations logistiques et les entrepôts ukrainiens en réponse aux attaques de Kyiv contre les centres énergétiques, portuaires et logistiques russes. M. Zelensky a déclaré mardi que Kyiv avait remis aux négociateurs américains des propositions concernant un plan visant à mettre fin au conflit, qui a débuté lorsque la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022.