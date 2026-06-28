L'Ukraine bombarde deux raffineries en Russie

L'Ukraine a bombardé au cours de la nuit deux raffineries dans les régions de Krasnodar et Iaroslavl en Russie, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'Ukraine multiplie les attaques de drones contre les infrastructures pétrolières en Russie, où cette campagne de bombardements provoque des pénuries dans certains endroits avec des files d'attente et des rationnements de carburant aux stations-service.

"Nous poursuivons nos opérations qui affaiblissent la capacité de la Russie à mener cette guerre", a dit Volodimir Zelensky sur les réseaux sociaux, en précisant que les raffineries visées se trouvaient à environ 300 km et 700 km du territoire ukrainien.

Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a déclaré sur Telegram qu'un incendie s'était déclaré à la raffinerie de Slaviansk-na-Koubani, avec un mort et un blessé dans un village voisin.

Des images non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux montrent un vaste incendie dans cette raffinerie d'une capacité d'environ 100.000 barils par jour, dont la production est destinée à la fois au marché russe et à l'exportation.

Le gouverneur de la région de Iaroslavl, à l'est de Moscou, a pour sa part fait état d'une attaque de drones et a annoncé des restrictions provisoires de déplacement sur certaines routes menant à la capitale.

(Max Hunder et la rédaction de Reuters à Moscou, version française Bertrand Boucey)