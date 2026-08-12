L'Ukraine bombarde des terminaux céréaliers du port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire

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* Selon des sources industrielles russes, une attaque a mis hors service deux grands terminaux céréaliers

* Le gouverneur de Krasnodar affirme que les attaques ont fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans

* Le maire de Novorossiisk indique que l'attaque a endommagé quatre entreprises et plus d'une vingtaine d'immeubles d'habitation

* Le Financial Times rapporte que l’Ukraine a accepté de suspendre ses attaques contre les livraisons de pétrole de la CPC

(Ajout de détails sur les dégâts au paragraphe 5, sur l'impact sur les marchés aux paragraphes 7 et 8, de détails sur l'accord concernant les livraisons de pétrole au paragraphe 10, et de contexte dans le dernier paragraphe)

L'Ukraine a pilonné la ville portuaire russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, lors d'une attaque massive menée de nuit à l'aide de drones qui a mis hors service deux grands terminaux céréaliers , selon des sources industrielles russes, suscitant sur les marchés mondiaux la crainte d'une perturbation des approvisionnements.

La Russie est le premier exportateur mondial de blé et la plupart de ces exportations transitent par ses ports de la mer Noire, comme Novorossiisk. Le principal groupe de pression russe du secteur céréalier avait averti le mois dernier que les attaques ukrainiennes pourraient interrompre les exportations de céréales via la mer Noire dans un avenir proche, ce qui ferait grimper les prix et provoquerait une pénurie alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré sur Telegram que l’Ukraine avait frappé la base navale russe de Novorossiisk à l’aide de drones, de missiles et de bateaux sans pilote. La Russie a transféré certains navires de sa flotte de la mer Noire à Novorossiisk après que les forces de Kyiv les eurent attaqués à plusieurs reprises en Crimée, que Moscou a saisie et annexée à l’Ukraine en 2014.

Veniamin Kondratyev, gouverneur de la région de Krasnodar, où se trouve Novorossiisk, a déclaré qu’une vague "massive" d’attaques ukrainiennes avait visé la région et fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans.

Andrei Kravchenko, le maire de Novorossiisk, a indiqué que l'approvisionnement en eau du port de la mer Noire avait été interrompu et qu'une situation d'urgence avait été déclarée à la suite de l'attaque, qui a endommagé quatre entreprises non précisées, plus d'une vingtaine d'immeubles résidentiels et certains établissements scolaires.

Une vidéo non vérifiée diffusée sur les réseaux sociaux montrait des images d'une colonne de flammes et de fumée s'élevant quelque part à Novorossiisk.

Dans un contexte de craintes de perturbations de l'approvisionnement en blé sur les marchés mondiaux, les contrats à terme sur le blé à Chicago ont progressé d'environ 3% mercredi, à la suite des informations faisant état de l'attaque de Novorossiisk.

Les frappes russes contre des navires en mer Noire ont considérablement réduit les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine, qui est également un important exportateur de céréales. Les expéditions ont chuté de 76 % au cours des deux premières semaines d’août , par rapport à la même période l’année dernière, a indiqué le ministère ukrainien de l’Agriculture.

ANNONCE D’UN ACCORD SUR LES LIVRAISONS DE PÉTROLE

Novorossiisk abrite également des infrastructures d’exportation de pétrole, notamment celles du Caspian Pipeline Consortium (CPC), détenu en partie par les géants pétroliers américains Chevron et Exxon Mobil et qui achemine les exportations de pétrole kazakh vers les marchés.

Le Financial Times a rapporté mercredi que, suite à une demande du vice-président américain JD Vance fin juillet, l’Ukraine avait accepté de ne pas prendre pour cible les infrastructures du CPC ni les navires non russes, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet de sanctions ukrainiennes et qu’ils ne transportent pas de pétrole russe ou d’autres cargaisons.

La présidence ukrainienne n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette information.

Rien n’indiquait que le CPC ou les pétroliers venant collecter le pétrole du pipeline aient été touchés lors des attaques nocturnes.

À Sébastopol, en Crimée, plus de trois douzaines de drones ont été abattus, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvozhayev, nommé par les Russes.

Par ailleurs, une attaque russe a provoqué un incendie dans un centre commercial de Zaporijia, ville du sud-est de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram, en publiant des photos du bâtiment en flammes.

Une attaque russe contre Odessa, le plus grand port maritime d’Ukraine, a endommagé les infrastructures de la ville, a déclaré sur Telegram Serhi Lysak, chef de l’administration militaire de la ville, sans donner plus de détails.

Moscou a intensifié ses frappes contre les installations logistiques et les entrepôts ukrainiens en réponse aux attaques de Kyiv contre les centres énergétiques, portuaires et logistiques russes.

Volodimir Zelensky a déclaré mardi que Kyiv avait remis aux négociateurs américains des propositions concernant un plan visant à mettre fin au conflit, qui a débuté lorsque la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022.

L’Ukraine a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu après près de quatre ans et demi de combats. La Russie affirme vouloir un règlement, mais toute solution doit impliquer la cession totale par l’Ukraine de quatre régions revendiquées par Moscou, ainsi que la résolution des "causes profondes" du conflit.