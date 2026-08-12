 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en petite baisse
information fournie par AFP 12/08/2026 à 17:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi, dans une séance marquée par la prudence face à la situation au Moyen-Orient et des prises de bénéfices après l'inflation américaine.

La Bourse de Paris a terminé sur un recul de 0,46%, Francfort a cédé 0,23%, Londres 0,10% et Milan est restée à l'équilibre (-0,01%).

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A Almelo, aux Pays Bas, le 11 août 2026 ( ANP / Vincent Jannink )
    Eclipse solaire sur l'Europe, le nord de l'Espagne plongé dans le noir total
    information fournie par AFP 12.08.2026 21:09 

    Point d'orgue de l'éclipse solaire qui étend son ombre mercredi sur une partie de l'Europe, le nord de l'Espagne a été plongé dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil, au grand ravissement de millions de personnes émerveillées ... Lire la suite

  • Un astronome de l'université de Toulouse se prépare à observer l'éclipse depuis le Pic du Midi, le 12 août 2026 ( AFP / Ed JONES )
    "On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, le ciel s'est dégagé pour l'éclipse
    information fournie par AFP 12.08.2026 20:49 

    "On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, les lourds nuages se sont finalement dissipés quelques minutes avant le début de l'éclipse solaire mercredi, pour le grand bonheur des visiteurs. Stéphane Dalibard et ses deux fils ont grimpé à pied au Pic du Midi (2.877 ... Lire la suite

  • Dans l'agriculture, le parcours des combattantes
    Dans l'agriculture, le parcours des combattantes
    information fournie par AFP Video 12.08.2026 18:56 

    Dans les champs comme dans les étables et face aux inégalités persistantes dans un univers encore très masculin, des femmes s'engagent pour défendre leur place durement gagnée dans l'agriculture.

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse, le luxe sous pression
    information fournie par AFP 12.08.2026 18:35 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, les investisseurs privilégiant les prises de bénéfices malgré une inflation américaine rassurante, tandis que les tensions au Moyen-Orient et le net repli du secteur du luxe ont pesé sur l'indice vedette. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
CAC 40
8 674,94 -0,46%
Pétrole Brent
88,74 -0,63%
INNATE PHARMA
2,17 +14,21%
BIOPHYTIS
0,0375 +37,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank