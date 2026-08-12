Les Bourses européennes terminent en petite baisse

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi, dans une séance marquée par la prudence face à la situation au Moyen-Orient et des prises de bénéfices après l'inflation américaine.

La Bourse de Paris a terminé sur un recul de 0,46%, Francfort a cédé 0,23%, Londres 0,10% et Milan est restée à l'équilibre (-0,01%).