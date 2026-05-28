L'UE enquête sur le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com

( AFP / GERARD JULIEN )

L'Union européenne a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le rachat par le géant chinois JD.com du distributeur allemand Ceconomy, maison mère des enseignes MediaMarkt et Saturn, et deuxième actionnaire du groupe français Fnac Darty.

JD.com, numéro trois du commerce en ligne en Chine derrière Alibaba et Temu, a annoncé en juillet dernier un projet d'acquisition de Ceconomy, l'un des plus grands distributeurs européens de produits électroniques, pour environ 2,2 milliards d'euros.

La Commission a justifié cette procédure par des soupçons "que JD.com ait pu bénéficier de subventions étrangères, susceptibles de fausser la concurrence sur le marché européen", selon un communiqué.

Contacté par l'AFP, JD.com a assuré que ces craintes étaient infondées et qu'il collaborerait à l'enquête dans un esprit "constructif".

"Nous considérons l'examen approfondi d'une transaction de cette envergure comme une étape procédurale normale", a assuré le groupe, ajoutant que "l'acquisition de Ceconomy ne sera financée par aucune subvention étrangère accordée par la Chine ou un autre état non membre de l'UE, mais par des emprunts bancaires et par la trésorerie issue de nos activités ordinaires".

La transaction annoncée a également suscité des craintes en France quant aux répercussions pour l'avenir de Fnac Darty, groupe qui joue un rôle majeur dans la distribution de produits culturels.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure avait annoncé en novembre que JD.com avait accepté des conditions posées par Bercy à cette acquisition.

Le groupe chinois s'est lui engagé à rester un actionnaire "dormant" dans Fnac Darty, sans intervenir sur la gouvernance et la gestion de l'entreprise.

En outre, le premier actionnaire de Fnac Darty (avec 28,5% du capital), le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a lancé en début d'année un projet d'OPA, qui doit lui permettre d'obtenir le contrôle de la majorité des actions du groupe français.

JD.com (Jingdong) est un des géants chinois du commerce en ligne, en pleine offensive pour percer à l'international, en particulier sur le marché européen, pour compenser l'essoufflement de la consommation et la féroce guerre des prix en Chine.

Le groupe a lancé en mars sa plateforme de commerce en ligne Joybuy dans six pays européens dont la France, misant sur des livraisons en quelques heures pour concurrencer frontalement son rival américain Amazon.