TotalEnergies a déposé la demande d'autorisation pour son parc éolien géant dans la Manche

( AFP / LOU BENOIST )

TotalEnergies a annoncé jeudi avoir déposé la demande d'autorisation de construction en baie de Seine du parc éolien en mer géant baptisé "Centre Manche 2", plus grand programme d'énergie renouvelable en France à ce jour.

Ce parc devrait produire à partir de 2033 environ 6 TWh par an (1 terawattheure = 1 milliard de kilowattheures), de quoi alimenter en électricité l'équivalent de plus d'un million de foyers français, selon un communiqué.

C'est la société de projet Centre Manche Énergies (filiale à 100% de TotalEnergies) qui a déposé la demande pour ce parc d'une puissance de 1.5 GW, représentant un investissement total de 4,5 milliards d'euros.

La demande d'autorisation comprend les études techniques et d'impact environnemental, ainsi qu'une "conception préliminaire du parc, et le programme envisagé d’installation" à 40 km au large des côtes normandes, entre Cherbourg et Le Havre.

Il revient désormais aux services de l'Etat d'instruire cette demande.

"Nous nous réjouissons (...) d’avoir franchi cette étape majeure", a déclaré Thierry Muller, directeur du projet Centre Manche Energies.

Selon TotalEnergies, jusqu'à "2.500 personnes seront employées pendant les trois années de construction" en mobilisant "le tissu économique local qui a déjà développé des compétences dans le domaine de l’éolien en mer".

La France s'est donné comme objectif de disposer de 45 GW d'électricité issue de l'éolien en mer à horizon 2050.

L'attribution en septembre 2025 de l'appel d'offres Centre Manche 2 à TotalEnergies, le premier octroyé au géant pétrolier dans l'Hexagone, a porté à "près de 7,8 GW la puissance cumulée" des programmes en service, en construction ou en cours de développement sur les côtes françaises, avait à l'époque indiqué le ministère de l'Energie.

Le parc sera construit juste à côté de Centre Manche 1, d'une puissance de 1 gigawatt, exploité par EDF renouvelables et Maple Power, dont les travaux doivent débuter en 2028 pour une entrée en service en 2032.

TotalEnergies dispose d'un portefeuille de projets éoliens offshore en Allemagne, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.