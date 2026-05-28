Rheinmetall lève 500 MEUR avec une émission obligataire sursouscrite

Le groupe allemand de défense renforce sa structure de financement avec sa première émission obligataire depuis 2010, portée par une forte demande des investisseurs.

Rheinmetall annonce avoir placé avec succès une obligation de 500 MEUR arrivant à échéance en mai 2031, assortie d'un coupon de 3,375%. L'opération, finalisée le 28 mai 2026, marque le retour du groupe sur le marché obligataire classique pour la première fois depuis 2010.

La demande des investisseurs a été particulièrement soutenue, le carnet d'ordres ayant été sursouscrit 7,8 fois. Selon le groupe, cette opération va renforcer sa structure de financement et accroître sa flexibilité pour les futurs besoins de capitaux à long terme.

"Cette forte demande confirme la confiance du marché dans notre performance opérationnelle et notre stratégie de croissance", a déclaré Klaus Neumann, directeur financier de Rheinmetall AG. Il souligne également que cette confiance se reflète dans la notation "investment grade" du groupe.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement d'échéances à venir.

Le titre progresse de 3,5% en début d'après-midi à Francfort, déjà soutenu par l'annonce d'un méga-contrat d'un milliard d'euros auprès de l'armée allemande annoncé ce matin.