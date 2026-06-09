L'UE donne son feu vert pour la création d'une coentreprise entre VLK et KBC Securities

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre Van Lanschot Kempen (VLK), société néerlandaise, et KBC Securities (KBCS), société belge.

L'opération porte principalement sur des services liés aux marchés des capitaux, à la vente et au négoce d'actions, ainsi qu'à la recherche actions.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que la coentreprise exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les sociétés détiennent des positions de marché limitées du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.