La plus haute statue mariale d'Europe crève les cieux de Pologne

Vue aérienne de la statue de la Vierge Marie du village de Konotopie, la plus haute statue mariale d'Europe, dans le centre de la Pologne, le 22 juillet 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Dans un village du centre de la Pologne, une statue de la Vierge Marie crève les cieux moutonneux de juillet: tandis que les églises se vident dans ce pays de vieille tradition catholique, un magnat y a fait ériger le plus haut monument marial d'Europe.

Culminant à 55 mètres, la blanche silhouette en béton et poutres d'acier se dresse, roide et solennelle, dans un océan de verdure et de parkings sur la commune rurale de Konotopie, à trois heures de route au nord-ouest de Varsovie.

Son inauguration et sa bénédiction sont fixées le jour de l'Assomption, le 15 août. Pour l'heure, le chantier bat encore son plein, sous le regard hébété ou fervent des visiteurs.

Les Polonais doivent l'offrande à un compatriote multimillionnaire, Roman Karkosik, qui a déboursé quelque 100 millions de zlotys (23,1 millions d'euros), selon les médias locaux.

Lui-même vit non loin, dans la commune voisine de Kikol, dans un palais du XVIIIe siècle restauré, en face de l'église paroissiale.

Financer la dévotion

Un ouvrier travaille sur le chantier des travaux de finition de la statue de la Vierge Marie du village de Konotopie, plus grande statue mariale d'Europe, dans le centre de la Pologne, le 22 juillet 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Pour les fidèles rencontrés par l'AFP, la dévotion n'a pas de prix.

"Les gens viennent ici (...) à la recherche de la foi", estime ainsi Marek Gizinski, qui a fait des dizaines de kilomètres pour se recueillir.

"Et comme pour tout miracle (...) on ne peut tout simplement pas l'oublier, il est tout bonnement impossible de l'oublier", souffle-t-il, le regard accroché à la Vierge.

Certains riverains sont toutefois de l'avis que cette statue géante n'est pas la meilleure façon de représenter la foi catholique, dans un pays déjà parsemé de monuments religieux, dont un grand nombre à la mémoire du pape polonais Jean-Paul II.

Le principal lieu de piété mariale du pays – une peinture connue sous le nom de "Vierge Noire", dans le sud – attire chaque année entre 3,5 et 5 millions de pèlerins.

Plutôt que pour la Vierge, cet argent "aurait dû être investi dans un hôpital ou un orphelinat", regrette ainsi un couple venu en voisins.

L'entrepreneur Karkosik et son épouse, parmi les personnes les plus riches de Pologne, sont récemment venus admirer leur création. En voiture de luxe, avec chauffeur.

"Dimanche dernier, il est venu visiter le chantier depuis la banquette arrière de sa Maybach", s'amuse Andrzej, le gardien des lieux.

Nouveau haut lieu de pèlerinage?

Les responsables locaux espèrent que le projet apportera des retombées financières, inattendues dans cette région pauvre.

"Je n'ai entendu aucune opinion négative (...) Tout le monde est plutôt satisfait", assure auprès de l'AFP Renata Golebiewska, la maire de la commune voisine de Kikol.

En 2024, les recettes fiscales municipales par habitant à Kikol s'élevaient à seulement 1.117 zlotys (258 euros), selon les données du ministère des Finances – ce qui en fait l'une des communes les moins dotées de la région.

La statue de Konotopie est la deuxième plus haute au monde après la Mother of All Asia – Tower of Peace, achevée en 2021 et haute de 98,15 mètres à Batangas City, aux Philippines, autre pays profondément catholique.

La Vierge Marie occupe une place particulière dans l'identité religieuse et nationale de la Pologne, où elle est vénérée depuis des siècles comme patronne et protectrice du pays – alors même que celui-ci connaît l'un des rythmes de sécularisation les plus rapides au monde.

"Nous espérons que ce lieu portera les fruits d'un retour plus profond à la foi, ou au moins aidera les gens à approfondir leur foi", confie le curé, Marek Mrowczynski.

Guère convaincue, Wanda, venue avec deux amis, se demande surtout combien ses promoteurs "vont se mettre dans la poche".