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L'UE approuve l'acquisition de Kenvue par Kimberly-Clark pour un montant de 40 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations, notamment sur le montant de l'opération (paragraphes 1, 4 et 5); modification de l'identifiant du média)

La Commission européenne a approuvé l'acquisition par Kimberly-Clark KMB.O de Kenvue

KVUE.N , fabricant du Tylenol, pour un montant de 40 milliards de dollars , après que le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies eut proposé des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence.

Kimberly-Clark a proposé de céder l’ensemble de ses marques de tampons et autres produits d’hygiène féminine dans l’Espace économique européen, a indiqué l’autorité de la concurrence de l’UE dans un communiqué.

« Les marques concernées par cette cession sont Kotex (y compris la sous-marque Lidie), Camelia et Record », a précisé la Commission.

La Commission craignait que cette opération ne réduise la concurrence sur le marché des tampons, en particulier en République tchèque, en Estonie et en Slovaquie, car elle entraînerait la disparition d’un fournisseur important.

La société turque Dilek Gida Uretim, distributeur de grandes marques de biens de consommation, a accepté d’acquérir les actifs que Kimberly-Clark s’est engagée à céder, a indiqué la Commission, ajoutant qu’elle avait également approuvé cette opération.

« Dilek est un acquéreur approprié, car elle dispose, entre autres, des ressources financières nécessaires pour maintenir et développer l'activité cédée, ainsi que de l'expertise requise pour l'exploiter efficacement », a déclaré la Commission.

Fusions / Acquisitions

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KENVUE
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KIMBERLY-CLARK
97,4650 USD NASDAQ -1,32%
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