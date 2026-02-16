L'Oréal : séquence 'portes de saloon' 367/387E
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:30
Le titre efface ainsi une bonne partie des pertes de -5% de vendredi, au lendemain de résultat jugés décevants, pour l'essentiel liés au tassement de sa croissance dans les produits de luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Aesop ou Maison Margiela) et à la faiblesse récurrente de son activité en Chine, où l'environnement reste difficile même s'il tend à légèrement s'améliorer.
L'Oréal remonte au contact de la MM20 qui gravite vers 387E dans un marché assez creux (Wall Street fermé ce lundi) et le scénario global reste l'ébauche d'un "M" baissier sous 395/400E.
RBC a annoncé lundi avoir rehaussé de 410 à 430 euros son objectif de cours sur L'Oréal dans le sillage des résultats annuels 2025 publiés la semaine dernière par le numéro un mondial des cosmétiques. Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient ... Lire la suite
