L'Oréal : séquence 'portes de saloon' 367/387E
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:30

Spectaculaire séquence "portes de saloon" depuis le jeudi 12/02, après un trou d'air vers 364E le 13/02, L'Oréal rebondit de 3,6% vers 386,5E, s'imposant comme la locomotive de l'indice CAC 40, de l'E-Stoxx50 et du STOXX Europe 600.

Le titre efface ainsi une bonne partie des pertes de -5% de vendredi, au lendemain de résultat jugés décevants, pour l'essentiel liés au tassement de sa croissance dans les produits de luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Aesop ou Maison Margiela) et à la faiblesse récurrente de son activité en Chine, où l'environnement reste difficile même s'il tend à légèrement s'améliorer.
L'Oréal remonte au contact de la MM20 qui gravite vers 387E dans un marché assez creux (Wall Street fermé ce lundi) et le scénario global reste l'ébauche d'un "M" baissier sous 395/400E.

