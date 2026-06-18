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L’Oréal acquiert une participation majoritaire dans le groupe indien Innovist
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 08:53

L’Oréal OREP.PA a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe de marques de soins de beauté en ligne Innovist, alors que le géant français des cosmétiques cherche à renforcer sa présence sur le marché indien.

L’équipe fondatrice d’Innovist restera en place en tant qu’actionnaire minoritaire et continuera à diriger et développer l’entreprise en collaboration avec L’Oréal Inde, selon un communiqué.

Les marques d’Innovist intégreront le portefeuille de la Division des Produits Grand Public de L’Oréal, précise le communiqué.

La transaction devrait être achevée dans les prochains mois et L’Oréal consolidera les ventes d’Innovist à compter de la finalisation de l’opération, déclare le groupe de cosmétiques, qui ajoute avoir également obtenu le droit de racheter à terme l’intégralité des parts détenues par les actionnaires minoritaires.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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