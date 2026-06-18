L'Oréal acquiert une participation majoritaire dans Innovist, l'un des principaux groupes indiens de marques de soins de beauté online

Expansion stratégique en Inde : Cet investissement renforce l'engagement de L'Oréal envers l'Inde et accélère sa stratégie visant à se développer et à devenir leader sur l'un des marchés de la beauté connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Cet investissement renforce l'engagement de L'Oréal envers l'Inde et accélère sa stratégie visant à se développer et à devenir leader sur l'un des marchés de la beauté connaissant la croissance la plus rapide au monde. Forte complémentarité des marques : Les marques d'Innovist, essentiellement accessibles online, complètent naturellement le portefeuille existant de L'Oréal, en apportant des produits très performants, fondés sur la science et spécifiquement conçus pour les consommateurs indiens.

Les marques d'Innovist, essentiellement accessibles online, complètent naturellement le portefeuille existant de L'Oréal, en apportant des produits très performants, fondés sur la science et spécifiquement conçus pour les consommateurs indiens. Continuité opérationnelle : L'accord prévoit le maintien de l'équipe fondatrice d'Innovist et son esprit entrepreneurial.

Clichy, France - 18 juin 2026 – L'Oréal, leader mondial de la beauté, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir une participation majoritaire au capital d’Innovist, une plateforme de marques de soins personnels et de beauté de premier plan en Inde. Cette décision stratégique confirme la volonté d'expansion de L'Oréal dans un marché de la beauté en forte croissance en Inde, et complète son portefeuille avec des marques locales adaptées aux consommateurs indiens.

Fondée en 2019 par Rohit Chawla, Sifat Khurana et Vimal Bhola, Innovist est l'une des plateformes de beauté fondées sur la science et l’écosystème online qui connaît la croissance la plus rapide en Inde. Derrière des marques de plus en plus populaires telles que Bare Anatomy et Chemist at Play, Innovist s'est construite sur un engagement envers des formulations propres et des ingrédients transparents, soutenu par de solides capacités internes de recherche et développement et de fabrication. Les produits de soins de la peau et de soins capillaires très prisés d'Innovist sont disponibles sur ses propres plateformes de vente directe aux consommateurs, sur les principaux sites de e-commerce et de commerce rapide (quick commerce), ainsi que via des partenariats de vente au détail à l'échelle nationale.

Selon les termes de l'accord, l'équipe fondatrice d'Innovist restera en place, en tant qu'actionnaires minoritaires, et continuera à diriger et à développer l'entreprise en collaboration avec L'Oréal Inde. Les marques d'Innovist feront partie du portefeuille de la Division des Produits Grand Public de L'Oréal.

« Notre investissement dans cette start-up indienne innovante témoigne clairement de notre engagement indéfectible à étendre l'empreinte de L'Oréal en Inde », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal . « En associant le meilleur de l'expertise mondiale de L'Oréal aux produits hautement performants et fondés sur la science d'Innovist, ainsi qu'à sa compréhension profonde du consommateur indien, je suis convaincu que nous sommes prêts à façonner l'avenir de la beauté sur ce marché dynamique. »

« L'Inde est l'un des marchés de la beauté les plus passionnants et les plus dynamiques a u monde, et ce partenariat nous place au cœur de ce mouvement. Pour la Division des Produits Grand Public, il s'agit d'une étape clé qui reflète à la fois notre ambition et notre engagement envers ce marché extraordinaire », a déclaré Fabrice Megarbane, Président de la Division des Produits Grand Public, L'Oréal. « Innovist a construit une offre vraiment spéciale ici en Inde, et en unissant nos forces, nous sommes impatients de rapprocher encore L'Oréal de la nouvelle génération de consommateurs de beauté indiens, très à l'aise avec le digital », a ajouté Jacques Lebel, Directeur Général de L'Oréal Inde.

« Nous avons fondé Innovist avec la conviction que les consommateurs indiens méritent des produits de beauté reposant sur une science véritable, avec une transparence totale sur la formulation, et que ces produits pourraient être fabriqués en Inde selon des normes mondiales », a déclaré Rohit Chawla, PDG et Fondateur d'Innovist . « Ce partenariat avec L'Oréal associe un alignement profond sur cette vision et cette philosophie de produit, avec des ressources mondiales d'innovation scientifique pour faire grandir cette ambition. Ensemble, nous voyons une opportunité significative de construire la prochaine génération de marques de beauté. »

« Nous avons créé Innovist pour des consommateurs comme moi, sans compromis ni raccourcis. Cette intention a abouti aujourd'hui à un partenariat avec la plus grande entreprise de beauté au monde, et au début d'un chapitre beaucoup plus vaste pour la beauté indienne », a déclaré Sifat Khurana, Directrice Marketing (CMO) et Co-fondatrice . « Chez Innovist, la rigueur scientifique est notre culture depuis le premier jour. Nous partageons cette fondation profondément ancrée avec L'Oréal et une vision commune de l'avenir de la beauté propulsée par la science », a ajouté Vimal Bhola, Directeur Scientifique R&D et Co-fondateur.

L'Oréal consolidera les ventes d'Innovist à compter de la date de clôture de la transaction. Dans le cadre de l'accord, L'Oréal acquiert également les droits de racheter intégralement, à terme, intégralement les parts des actionnaires minoritaires.

La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 7 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

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