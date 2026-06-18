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L'Oréal acquiert Innovist en Inde
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 08:49

Le numéro un mondial des cosmétiques a signé un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Innovist, une plateforme de marques de soins personnels et de beauté de premier plan en Inde. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais le groupe français a également acquis le droit de racheter intégralement, à terme, la totalité des parts des actionnaires minoritaires.

Avec cette opération, L'Oréal se renforce sur un marché indien en pleine croissance et complète également son portefeuille avec des marques locales adaptées aux consommateurs du pays.

Selon le communiqué de presse : " fondée en 2019 par Rohit Chawla, Sifat Khurana et Vimal Bhola, Innovist est l'une des plateformes de beauté fondées sur la science et l'écosystème online qui connaît la croissance la plus rapide en Inde. Derrière des marques de plus en plus populaires telles que Bare Anatomy et Chemist at Play, Innovist s'est construite sur un engagement envers des formulations propres et des ingrédients transparents, soutenu par de solides capacités internes de recherche et développement et de fabrication. Les produits de soins de la peau et de soins capillaires très prisés d'Innovist sont disponibles sur ses propres plateformes de vente directe aux consommateurs, sur les principaux sites de e-commerce et de commerce rapide (quick commerce), ainsi que via des partenariats de vente au détail à l'échelle nationale".

La transaction devrait être finalisée dans les prochains sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

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