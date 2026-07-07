L'Oréal : 4ème tentative de soulèvement des 390E

L'Oréal revient pour la 4ème fois tester la résistance des 390EUR en 5 semaines sur 393EUR : le titre s'est à chaque fois appuyé sur le support oblique court terme qui se confond avec la MM50 et gravite vers 375EUR.

La configuration s'apparente donc à un triangle haussier et une "sortie par la haut" validerait un retracement du zénith historique résistance majeure des 455E, testée sans relâche de mi-décembre 2023 à mi-juin 2024.

Une tendance plus baissière s'installerait sous 371EUR, le niveau où se concentrent les MM100 et MM200, et le titre pourrait symétriquement revenir tester la zone des 353E (plancher du 11 au 20 mai) puis des 325Eur (ex plancher de mi novembre 2024 à mi-janvier 2025).