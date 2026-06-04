L'optimiste de Standard Chartered en matière de cryptomonnaies maintient sa prévision d'un bitcoin à 100 000 dollars malgré une semaine « douloureuse »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un analyste prévoit que Strategy rachètera des bitcoins

* Il met en garde contre une pression à la vente si le cours passe sous la barre des 60 000 dollars

* Strategy a vendu ses avoirs en bitcoins pour la première fois depuis 2022

(Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 11 et 12, insertion d'un graphique, mise à jour des cours) par Niket Nishant

Geoffrey Kendrick, responsable mondial de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered et l'un des plus fervents défenseurs des cryptomonnaies, maintient sa prévision selon laquelle le bitcoin atteindra 100 000 dollars d'ici la fin de l'année, estimant que l'essentiel des ventes est désormais derrière nous.

Le plus grand jeton cryptographique BTC= a chuté de plus de 12 % au cours de ce que Kendrick a qualifié de semaine « douloureuse », après que Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor et plus grand détenteur institutionnel de bitcoins, a révélé lundi avoir vendu une partie de ses avoirs pour la première fois depuis 2022.

"Le moment choisi pour cette vente est regrettable", a écrit Kendrick dans une note adressée à ses clients. "Cette semaine a été douloureuse pour les cryptomonnaies. Il n’y a vraiment pas d’autre façon de le dire."

La cryptomonnaie a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu’elle a atteint un pic en octobre dernier, alors même que l’administration du président Donald Trump a mis en place des politiques favorables au secteur.

M. Kendrick a déclaré qu'il existait un risque de pression à la vente supplémentaire si le bitcoin tombait sous la barre des 60 000 dollars, mais compte tenu de la forte sous-performance de la cryptomonnaie par rapport aux actions cette année, il reste désormais peu de positions haussières à dénouer.

Le bitcoin s'échangeait dernièrement autour de 64 320 dollars. Il a perdu environ 27 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a bondi de 10,4%. Les données de LSEG ont montré que les investisseurs retiraient des liquidités des grands ETF sur le bitcoin à un rythme record, avec plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes au cours de la semaine précédant mardi.

Cependant, "lorsque nous repenserons à la fin de l'année 2026, avec le bitcoin à 100 000 dollars, nous dirons que c'était la zone d'achat que nous souhaitions tous", a déclaré M. Kendrick.

Il s'attend également à un rachat « agressif » de bitcoins par Strategy, rappelant que la société avait procédé de la sorte lors de sa dernière vente.

Les avoirs en bitcoins de Strategy sont depuis longtemps considérés comme un indicateur de la conviction de Saylor dans ce secteur. L'un des évangélistes les plus influents du bitcoin, il a un jour publié sur X: "Vendez un rein s'il le faut, mais gardez vos bitcoins."

La société a déclaré lundi que le produit de la vente de bitcoins serait utilisé pour financer les distributions sur ses actions privilégiées. La vente ne représentait que 0,004% de l'ensemble de ses avoirs en bitcoins.

Les avoirs en bitcoins de Strategy s’élèvent à près de 54 milliards de dollars, sur la base des cours actuels.

Cependant, "l'importance de cette opération est symbolique", a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG Bank.

"La position de Michael Saylor, qui consiste à "ne jamais vendre", a été l'un des piliers du discours haussier sur le bitcoin, et cette vente soulève des questions quant à la capacité de Strategy à honorer ses obligations de dividendes sur actions privilégiées sans procéder à d'autres ventes."

L'action de Strategy a chuté d'environ 17% en 2026. Elle avait progressé de près de 14 % entre janvier et octobre de l'année dernière, mais a ensuite chuté parallèlement à la chute massive des cours du bitcoin.