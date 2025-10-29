L'opérateur ferroviaire CSX nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CSX CSX.O a nommé mercredi Kevin Boone au poste de chef des finances, succédant à Sean Pelkey, qui a quitté l'opérateur ferroviaire après environ trois ans dans ce rôle.

Boone a rejoint CSX en 2017 et a occupé plusieurs postes de direction clés, le plus récent étant celui de directeur commercial (CCO).

Il a précédemment occupé ce rôle à titre intérimaire de 2019 jusqu'à la nomination de Pelkey en 2022. Au cours de cette période, l'entreprise a dû faire face à d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19.

L'entreprise a également nommé Maryclare Kenney au poste de CCO. Mme Kenney dirige les opérations commerciales de CSX depuis près de 14 ans, a indiqué la société.