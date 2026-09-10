L'opérateur américain de gazoducs Kinetik envisagerait une vente éventuelle, selon certaines sources

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L'opérateuraméricain de gazoducs Kinetik Holdings KNTK.N en est aux premières étapes d'une étude portant sur une éventuelle cession de la société, ont déclaré mercredi trois sources proches du dossier.

Cette initiative intervient à un moment où les entreprises du secteur de l’énergie et les investisseurs financiers manifestent un intérêt marqué pour l’acquisition d’infrastructures énergétiques. Cette tendance s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’importance de l’approvisionnement en gaz naturel pour la production d’électricité destinée aux centres de données.

Basée à Houston et à Midland, au Texas, Kinetik travaille avec des conseillers sur ce dossier, ont indiqué ces sources, qui ont toutefois précisé qu’aucun accord n’était garanti et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des discussions confidentielles.

La société d'investissement Blackstone BX.N détient environ 48 % de Kinetik, tandis que l'investisseur en infrastructures I Squared Capital en détient environ 19 %, selon des documents réglementaires. Leur participation remonte à EagleClaw Midstream, qui a fusionné avec Altus Midstream en 2022 pour créer Kinetik.

Kinetik et Blackstone n’ont pas souhaité faire de commentaires. I Squared n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Kinetik se consacre au transport de gaz naturel et de pétrole brut depuis les puits situés dans la partie du Delaware du bassin permien, au Texas et au Nouveau-Mexique. Elle dispose de plus de 4.600 miles (7.400 km) de pipelines, ainsi que d’infrastructures associées de compression et de traitement, selon son site web.

Sa position dans le bassin permien ferait de Kinetik une cible de rachat attractive pour une autre société du secteur intermédiaire cherchant à développer ses activités au cœur de l’industrie du schiste américain.

Les opérations de rachat impliquant des sociétés de pipelines ont été nombreuses ces derniers mois. Enbridge

ENB.TO a annoncé mercredi qu’elle rachetait l’activité pétrolière de la société privée Tallgrass Energy pour 2,55 milliards de dollars. ONEOK OKE.N a annoncé le 30 août qu’elle allait acquérir, pour 4,43 milliards de dollars, les actifs du bassin de Midland de Brazos Midstream auprès des sociétés de rachat Old Ironsides Energy et EnCap Flatrock Midstream.

Bloomberg News avait précédemment rapporté mercredi que Kinetik étudiait des options de vente, citant des sources proches du dossier.