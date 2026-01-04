L'Opep+ devrait maintenir sa production malgré les turbulences-sources

PHOTO DE FICHIER : Sommet climatique COP29 à Bakou

par Ahmad Ghaddar et Alex Lawler et Olesya Astakhova

L'Opep+ va probablement maintenir une production pétrolière stable lors de sa réunion de ‍dimanche, ont déclaré des délégués du groupe, malgré des tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ou encore l'arrestation par les États-Unis du président du Venezuela.

La réunion de dimanche ‌des huit membres de l'Opep+ - Arabie saoudite, Russie, EAU, Kazakhstan, Koweït, Irak, Algérie et Oman -, qui produisent environ la moitié du pétrole mondial, intervient après une chute de ​plus de 18% des prix en 2025, la plus forte depuis 2020, sur fond ⁠d'inquiétudes concernant une surabondance de l'offre.

Les pays membres de l'Opep+ ont relevé leurs objectifs de production de pétrole d'environ 2,9 millions de barils par jour ⁠entre avril et décembre 2025, ‍ce qui correspond à près de 3% de la demande mondiale de ⁠pétrole. En novembre, ils ont décidé de suspendre les hausses de production pour les mois de janvier, février et mars.

Il est peu probable que la réunion de dimanche débouche sur des ​changements de cette politique, ont déclaré dimanche trois sources de l'Opep+.

Les tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats autour du conflit yéménite se sont intensifiées le mois dernier, mais les sources ⁠de l'Opep+ n'ont jusqu'à présent donné aucune indication que le différend affecterait ​les discussions de dimanche.

Le gouvernement yéménite, allié de l'Arabie saoudite, a lancé ​vendredi ce qu'il a ​qualifié d'opération pacifique pour reprendre des positions militaires aux séparatistes du Sud, soutenus par les ​Emirats arabes unis.

Samedi, les États-Unis ont capturé le ⁠président vénézuélien Nicolas Maduro et le président américain Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle du pays jusqu'à ce qu'une transition vers une nouvelle administration devienne possible, sans préciser comment.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, plus importantes même que celles de ‌l'Arabie saoudite, chef de file de l'Opep, mais sa production de pétrole s'est effondrée en raison d'années de mauvaise gestion et de sanctions.

Selon les analystes, il est peu probable que la production vénézuélienne de brut augmente de manière significative avant des années, même si les compagnies pétrolières américaines investissent les milliards de dollars promis par Donald Trump dans le pays.

