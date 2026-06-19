L'OPAS sur les actions Vinpai commence mardi

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Vinpai, déposée le 4 mai par Invest Securities agissant pour le compte de la société Camlin Fine Sciences Limited, sera ouverte du 23 juin au 6 juillet inclus.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 3,60 EUR, la totalité des 711 363 actions qu'il ne détient pas, soit 15,6% du capital et 18,57% des droits de vote du spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.

Il est rappelé que l'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions à l'issue de l'OPAS, même dans le cas où les conditions requises seraient réunies.