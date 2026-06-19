L'OPAS sur les actions Poulaillon commence lundi

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Poulaillon, déposée le 23 avril par Invest Securities pour le compte de la SAS Eugénie (détenue par des membres de la famille Poulaillon), sera ouverte du 22 juin au 3 juillet inclus.

Invest Securities se portera acquéreur, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre à un prix unitaire de 9 EUR. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 843 402 actions qu'il ne détient pas, soit 16,5% du capital du groupe de boulangerie et de pâtisserie.

Une procédure d'apport semi-centralisée sera également mise en place par Euronext Paris et se déroulera sans frais supplémentaires pour les actionnaires vendeurs. Euronext Paris fera connaître, par voie d'avis, les conditions de réalisation de l'offre ainsi que son calendrier détaillé.