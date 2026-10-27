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L'OPAS sur les actions Pizzorno commence le 28 octobre
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 16:21

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L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions du Groupe Pizzorno Environnement, déposée le 2 juillet par Natixis pour le compte de Paprec Group et des membres de son concert, sera ouverte du 28 octobre au 10 novembre 2026 inclus.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 62,50 EUR, la totalité des actions en circulation non détenues par le concert, représentant 991 088 actions, soit 24,78% du capital de ce prestataire français de services à l'environnement.

Il est rappelé que l'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions Pizzorno à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, même dans le cas où les conditions requises seraient réunies.

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