Les résultats des géants de la tech, un test pour le boom de l'IA dans un contexte de turbulences boursières

Les 7 magnifiques (Crédits: Adobe Stock)

Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O devraient annoncer cette semaine une accélération de la croissance de leurs activités cloud, mais les turbulences sur les marchés mondiaux et les inquiétudes croissantes concernant le coût du financement des investissements dans l'IA assombrissent les perspectives.

Les investisseurs réclament des preuves que le boom de l'IA puisse générer des rendements rapides afin de justifier son coût exorbitant. La hausse des rendements obligataires chez les fournisseurs de cloud spécialisés dans l'IA, tels que CoreWeave

CRWV.O , et les coûts records d'assurance de la dette de Meta Platforms META.O ont amplifié les inquiétudes quant au financement de ce vaste déploiement d'infrastructures d'IA, d'autant plus que la hausse des taux d'intérêt américains se profile.

Les turbulences du marché ont ravivé les mises en garde contre une bulle de l'IA de la part d'investisseurs, dont Ken Griffin, fondateur du fonds spéculatif Citadel, et ont poussé certaines entreprises à reporter leur introduction en bourse . Une victoire écrasante attendue des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis pourrait signifier davantage de difficultés pour les centres de données, qui sont déjà la cible de protestations en raison de leur impact sur les réseaux électriques, les factures d'électricité et l'environnement.

Le boom des valeurs technologiques chinoises s'est effondré , faisant perdre environ 480 milliards de dollars de capitalisation boursière en moins de quatre mois, alors que les inquiétudes concernant la demande et les dépenses en matière d'IA, ainsi que les restrictions chinoises à l'exportation, font chuter les valorisations exorbitantes. Cette débâcle pourrait constituer un avertissement pour les marchés mondiaux.

Les résultats des géants de la tech cette semaine constitueront un test décisif pour l'adoption de l'IA et la viabilité économique. Ces trois entreprises — dont le carnet de commandes cumulé s'élève à près de 1 700 milliards de dollars — prévoient de dépenser jusqu'à 600 milliards de dollars cette année.

Les résultats de Meta publiés la semaine dernière ont montré à quel point les calculs sont désormais impitoyables. Une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes et des perspectives optimistes ont été éclipsées par des projets de dépenses accrues, entraînant une chute de près de 7 % de son action le lendemain. Celle-ci affiche désormais une baisse de plus de 4 % depuis le début de l'année.

“L'appétit pour les dépenses d'investissement, à lui seul, ralentit rapidement”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

“Pour Amazon, Google et Microsoft en particulier, la croissance de leurs activités cloud est un poste très important qui indiquera si une nouvelle augmentation des dépenses d'investissement peut être financée sans risque supplémentaire de contraction du flux de trésorerie disponible.”

Si les actions de ce trio ont surperformé celles de Meta, dont le modèle repose sur la publicité, cette année, avec des hausses comprises entre 1,2% et 10,1%, elles restent toutefois à la traîne par rapport à la progression de près de 12% de l'indice S&P 500.

Google Cloud devrait à nouveau devancer les trois principaux acteurs au cours du trimestre de septembre, avec un chiffre d'affaires bondissant de 95,1% pour atteindre 29,57 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Cette progression serait plus rapide que la croissance de 81,8% enregistrée au trimestre précédent.

Amazon Web Services, leader du marché du cloud, devrait afficher jeudi une croissance de son chiffre d'affaires de 38,2%, contre 36,8% au trimestre précédent. Microsoft Azure devrait quant à lui enregistrer une progression de 47,7%, en accélération par rapport aux 42% enregistrés trois mois plus tôt, selon les données de Visible Alpha.

Alphabet et Amazon devraient enregistrer une consommation de trésorerie pour respectivement le deuxième et le troisième trimestre consécutifs, tandis que Microsoft devrait générer plus de 8 milliards de dollars de flux de trésorerie.

SUCCÈS DE GOOGLE CLOUD, INQUIÉTUDES CONCERNANT LA RECHERCHE

L'activité cloud d'Alphabet et ses puces développées en interne sont apparues comme un point fort dans sa stratégie d'IA, alors que des inquiétudes persistent quant au retard pris par les modèles de Google par rapport à ceux d'OpenAI et d'Anthropic. Mais la concurrence des agents d'IA personnels, tels que Muse de Meta, ainsi que des chatbots comme ChatGPT, a suscité des inquiétudes concernant l'activité de recherche qui alimente depuis longtemps ses bénéfices.

La croissance du chiffre d'affaires de Google lié à la recherche devrait ralentir à 14,7%, contre 16,8% au trimestre précédent, même si le chiffre d'affaires total devrait progresser à un rythme légèrement plus soutenu, à 25,2%, pour atteindre 128,18 milliards de dollars.

“Ce trimestre, nous estimons que les commentaires sont tout aussi importants que les résultats chiffrés, car la concurrence dans le domaine de la recherche s'intensifie à nouveau avec l'arrivée des agents, tandis que les inquiétudes grandissent quant au retour sur investissement des dépenses en IA”, a déclaré Andrew Boone, analyste chez Citizens.

MICROSOFT MODIFIE LA STRUCTURE DE SES SEGMENTS DE RAPPORT

Mercredi, Microsoft publiera pour la première fois ses résultats selon une structure remaniée, regroupant le cloud, l'IA et les logiciels d'entreprise au sein d'une division baptisée “Agents and Infra”, et Windows, les jeux vidéo et les ventes publicitaires au sein d'une autre division intitulée “Devices and Consumer”.

Un changement notable sera la publication du chiffre d'affaires trimestriel d'Azure, ce qui mettra fin à la frustration des investisseurs face à l'accent mis auparavant sur les taux de croissance sans chiffres absolus.

Les analystes s'attendent à ce qu'Azure affiche un chiffre d'affaires de 33,06 milliards de dollars pour le trimestre, contribuant à une hausse de 16,7% du chiffre d'affaires total de Microsoft, qui s'établirait à 90,66 milliards de dollars, soit une croissance légèrement plus lente que lors de la période précédente.

La croissance globale du chiffre d'affaires d'Amazon devrait ralentir à 12,3%, contre 19,6% au trimestre précédent.