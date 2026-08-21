L'once d'or remonte à 4 500 USD, un plus haut depuis début juin

Le métal jaune progresse encore, soutenu par le recul du dollar et les rachats de dette annoncés par le Trésor américain. Les investisseurs surveillent désormais la Réserve fédérale, dont les prochaines décisions seront déterminantes pour la poursuite de la hausse.

L'once d'or au comptant évoluait vendredi matin autour de 4 540 USD, en progression de 3,9% sur la semaine et de 12% depuis le début du mois d'août. Cette progression estivale permet à la relique barbare de revenir en territoire positif en 2026, sur un gain d'environ 5%. Elle reste toutefois encore assez éloignée de son record, 5 598,50 USD, qui date du 28 janvier dernier.

Le recul du dollar soutient l'ensemble des métaux précieux en les rendant moins chers pour les détenteurs d'autres devises. L'évolution des rendements obligataires contribue également au mouvement. Le marché réagit aussi aux annonces du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent concernant les rachats de dette publique. Le Trésor prévoit de doubler au prochain trimestre le volume de ses rachats de titres à longue échéance, à au moins 4 milliards de dollars par opération, voire d'agir plus vigoureusement si nécessaire.

Un statu quo pronostiqué pour le Fed en septembre

La trajectoire de l'or dépendra largement des prochaines décisions de la banque centrale et des anticipations de taux. Les traders évaluent à 63,2% la probabilité d'un maintien des taux le mois prochain, selon l'outil CME FedWatch. Des taux plus élevés tendent à pénaliser l'or, qui ne procure aucun rendement propre.

Les autres métaux précieux progressent également : l'argent se rapproche de 69 USD l'once ( 1,2%), le platine 1% à 1 870 USD et le palladium 0,8% à 1 345 USD.