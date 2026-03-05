L'OMS déclare avoir vérifié 13 attaques sanitaires en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il avait vérifié 13 attaques contre des infrastructures de santé en Iran, dans le cadre d'une campagne américano-israélienne, tuant quatre travailleurs de la santé et en blessant 25 autres.

"L'OMS a vérifié 13 attaques contre les soins de santé en Iran et une au Liban", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. Un autre responsable de l'OMS a ajouté que quatre ambulances avaient également été touchées et que des hôpitaux et d'autres sites de santé avaient subi des dommages mineurs en raison des frappes à proximité.