Broadcom, des résultats records portés par l'explosion de la demande en IA
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 17:48
Sur cette période close le 1er février, l'entreprise américaine de l'industrie de l'électronique spécialisée dans les équipements de télécommunication a enregistré un chiffre d'affaires record de 19,31 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes (19,26 MdsUSD). Les revenus ont progressé de 29% sur un an.
La demande pour les technologies d'IA a fortement porté l'activité. Les revenus liés à ce segment ont plus que doublé, atteignant 8,4 MdsUSD, soit une hausse de 106%. Selon le directeur général Hock Tan, cette dynamique est tirée par la demande pour les accélérateurs d'IA personnalisés et les solutions de réseaux destinées aux centres de données.
La division des semi-conducteurs a généré 12,52 MdsUSD de chiffre d'affaires, tandis que l'activité de logiciels d'infrastructure a atteint 6,80 MdsUSD.
Une rentabilité record et un flux de trésorerie robuste
Sur ce premier trimestre, l'Ebitda ajusté a augmenté de 30% sur un an pour atteindre le niveau record de 13,1 MdsUSD, soit une marge exceptionnelle de 68% du chiffre d'affaires. Le résultat net ressort à 7,34 MdsUSD, soit une progression de 34%. Par action, le bénéfice s'élève à 1,5 USD, soit une augmentation de 32% sur un an.
En outre, au cours de ce trimestre, grâce à un flux de trésorerie opérationnel de 8,26 MdsUSD (soit une hausse de 35% sur un an) et des investissements (Capex) maîtrisés à 250 MEUR, Broadcom a dégagé un free cash flow de 8,01 MdsUSD ( 33 % sur un an).
Le conseil d'administration de Broadcom a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en numéraire de 0,65 USD par action. Ce dividende sera mis en paiement le 31 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des bureaux le 23 mars.
"Conformément à notre engagement de reverser l'excédent de trésorerie à nos actionnaires, nous avons restitué 10,9 MdsUSD au premier trimestre, dont 3,1 MdsUSD sous forme de dividendes en numéraire et 7,8 MdsUSD via des rachats d'actions", a déclaré Kirsten Spears, directrice financière de Broadcom, suite à cette performance trimestrielle.
Côté prévisions, pour le deuxième trimestre fiscal, le géant américain des semi-conducteurs et des équipements de télécommunication se montre optimiste. Il prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22 MdsUSD, (contre 20,56 MdsUSD attendus par le marché), soit une progression annuelle de 47% avec une marge ajustée d'Ebitda de 68%.
Annonçant un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 MdsUSD, Broadcom s'attend également à générer 10,7 MdsUSD de revenus liés aux semi-conducteurs pour l'IA sur le trimestre en cours.
Saluant ces résultats sur ce premier trimestre, Mizuho réitère son opinion Surperformer sur Broadcom avec un objectif de cours inchangé à 480 USD. L'analyste justifie sa décision soulignant que " Broadcom reste le fournisseur d'ASIC* et de solutions réseaux le plus important et à la croissance la plus rapide, ses gains de parts de marché continus dans le réseau confirmant sa solidité à long terme".
*ASIC (acronyme de l'anglais application-specific integrated circuit, littéralement "circuit intégré propre à une application") est un circuit intégré spécialisé regroupant sur la même puce des fonctionnalités sur mesure pour une application précise.
De son côté, JP Morgan a relevé son objectif de cours de 475 à 500 USD sur Broadcom tout en maintenant sa recommandation surpondérer. Pour la banque américaine, Broadcom reste la valeur préférée ( top pick ) dans le secteur des semi-conducteurs. Elle justifie sa décision en soulignant que "la visibilité pour 2027 s'est considérablement améliorée".
L'entreprise a désormais une trajectoire claire pour dépasser les 100 MdsUSD de revenus de puces IA en 2027 (contre une estimation plus élevée de JP Morgan, au delà de 120 MdUSD). Broadcom prévoit le déploiement de près de 10 GW de capacité de calcul totale en 2027 auprès de ses six clients XPU (accélérateurs de calcul personnalisés) dont OpenAI (plus de 1GW) et Anthropic (3GW).
"Nous estimons que Broadcom peut générer entre 12 et 15 MdsUSD de revenus par gigawatt, ce qui nous amène prudemment à une prévision de plus de 120 MdsUSD de revenus IA en 2027", fait savoir JP Morgan.
